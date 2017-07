Zusammenstoß zweier Pkw - Fahrer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei PKw sind am Freitagmorgen auf der Börnicker Chaussee in Bernau die zwei Fahrer, eine 28-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, verletzt worden. Beide wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgt und mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr zwischen Kriemhild- und Guntherstraße im Bereich des dortigen Fußgängerüberweges. Die Feuerwehr Bernau war nach Informationen des stellvertretenden Stadtwehrführers Robert Berger mit zwölf Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und zu beräumen. Zur Unfallursache lagen zunächst keine Angaben vor.