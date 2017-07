Mathe-Noten schlechter als in Vorjahren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590739/

In diesem Jahr waren an den Schulen erstmals Abituraufgaben aus dem gemeinsamen Pool aller Bundesländer verwendet worden, dessen Standard schon 2012 beschlossen worden war. Weil dabei Fragen zu Themen gestellt wurden, die in vielen Schulen gar nicht behandelt worden waren, konnten die Schüler die schriftliche Prüfung auf Antrag wiederholen. Als Konsequenz aus diesen Vorgängen war bereits beschlossen, worden, dass ab dem neuen Schuljahr auf dem Weg zum Abitur künftig wöchentlich fünf Stunden Mathematik statt bislang vier unterrichtet und auch die Lehrer besser qualifiziert werden. Laut Baaske dürfe es ein "Abi light" in Brandenburg nicht geben.