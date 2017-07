Prominenz im Koyenuma-Park

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Sommer, Sonne Sonnenschein - wer von diesem Gefühl ein Stück erleben und dazu noch eine Prise großen Sport sehen möchte, dem seien zwei Tage in Wriezen dringend ans Herz gelegt. Ziel sollte für die Freunde des Beachvolleyballs der Koyenuma-Park sein. Am Wochenende wird dort das 17. Koynenuma Masters ausgetragen.

Ab Sonnabend, 10 Uhr, beginnt die Hauptrunde der Frauen und Männer. Und auch am Sonntag beginnt das Turnier um 10 Uhr. Höhepunkte werden natürlich die Endspiele. Die Frauen suchen am Sonntag ab 16 Uhr ihr Siegerduo. Die Männer tragen ihr Endspiel ab 18 Uhr aus.

Es darf im Übrigen auch mit Volleyball-Prominenz gerechnet werden. Dazu zählt zum Beispiel Volleyball-Nationalspieler Dirk Westphal, der im vergangenen Jahr mit Denis Kaliberda siegte. Sein größter Erfolg war der dritte Platz bei der WM 2014. Sein Partner ist in diesem Jahr Patrick Gruhn. Beim Gastgeber TKC Wriezen freut man sich weiterhin, dass mit Samuel O'Dea/Michael Watson aus Neuseeland auch internationale Nationalspieler den Weg in das Oderbruch fanden. Auch bei den Frauen gibt es internationale Beteiligung. Zu den Favoritinnen gehört neben Friederike Malchow/Lisa Schröder das Duo Britt Kendall (Australien)/Katja Stam (Niederlande).

Bei allem Sport lohnt ein Blick in die Geschichtsbücher. Nobutsugu Koyenuma war ein japanischer Arzt, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wriezen kam, um auf der 1945 im heutigen Rathaus errichteten Typhus-Stadion zu arbeiten. Er kämpfte gegen die Epidemie, infizierte sich bei der Arbeit selbst an der Krankheit, der er mutig entgegentrat und starb 1946. Der TKC möchte mit dem Turnier auch das Andenken an den selbstlosen Japaner wahren.