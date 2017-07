Polizeibericht Eberswalde vom 21.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590742/

Bernau. Einen VW Golf mit zwei verschiedenen Kennzeichen hat die Polizei am Mittwochvormittag auf der A10 zwischen dem Dreieck Barnim und der Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen gestoppt. Das vordere Nummernschild gehörte zwar zum Wagen, war aber zum Entstempeln eingetragen, weil die Besitzerin keine Haftpflichtversicherung gezahlt hatte. Das hintere Schild war gestohlen. Die 40 Jahre alte Fahrerin zeigte den Beamten eine Kopie ihres alten Führerscheins. Das Original war ihr wegen einer Promille-Fahrt entzogen worden. Die Frau muss sich nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis sowie Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Gewehre und Drogenin der Wohnung

Eberswalde. Weil er Cannabispflanzen auf dem Balkon hatte, hat ein junger Mann in Eberswalde am Mittwochnachmittag Besuch von der Polizei bekommen. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des 20-Jährigen in der Wittstocker Straße und fanden drei Cannabispflanzen und Drogen, außerdem zwei Luftgewehre, Munition, Verkehrszeichen und Briefe, die nicht an den Mieter adressiert waren. Diese Dinge wurden sichergestellt.

Autoscheibeeingeschlagen

Bernau. Unbekannte haben in Bernau von einem Toyota die Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro.