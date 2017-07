Polizeibericht Schwedt vom 21.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Sein am Vortag gestohlenes Fahrrad hat ein Schwedter am Donnerstagmorgen in einem Fahrradständer vor dem Klinikum in der Auguststraße wieder entdeckt. Er rief die Polizei und hielt einen angetrunkenen Mann fest, der mit der Rad davonfahren wollte. Die Beamten nahmen den Mann, bei dem ein erster Alkoholtest gut ein Promille ergab, vorläufig in Gewahrsam. Er wurde zur Ausnüchterung aufs Revier mitgenommen.

Bordcomputer aus Bagger gestohlen

Tantow. In einen Bagger ist in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße in Tantow eingebrochen worden. Die Diebe schnappten sich den Bordcomputer. Der Schaden liegt bei rund 800 Euro.