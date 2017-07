21.07.2017 08:32

26 Vorschläge für Oranienburger Bürgerhaushalt

Oranienburg (OGA) In Malz soll ein Bolzplatz entstehen. Für den Gutsplatz in Lehnitz wird eine Boulebahn gewünscht, und in der Stadtbibliothek soll ein Leseplatz für... mehr