Polizeibericht Freienwalde vom 21.07.2017

Bad Freienwalde. Der nächtliche Besuch bei einem Mann in Altranft hatte böse Folgen. Nach dem zweistündigen Aufenthalt einer jungen Frau in seiner Wohnung fehlten dem Mann ein Handy mit Powerbank und Bargeld. Er erstattete Anzeige.

Unfall beim Fahren in eine Parklücke

Bad Freienwalde. In der Grünstraße in Bad Freienwalde wollte der Fahrer eines Pkw Ford am Mittwochvormittag in eine Parklücke fahren. Dabei stieß das Auto gegen einen Peugeot. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.