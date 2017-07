Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 21.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590747/

In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in einen Bungalow einer Gartenanlage an der Straße Sandfurt eingebrochen. Dort stahlen sie Unterhaltungselektronik. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro.

Fahrräder verschwunden

An der August-Bebel-Straße sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Daraus stahlen sie je ein Fahrrad. Der Gesamtschaden wird mit etwa 600 Euro angegeben.

Gesuchter Dieb gefasst

Bundespolizisten haben am Mittwoch an der Stadtbrücke einen mit Haftbefehl gesuchten Dieb gestellt. Der Mann saß in einem polnischen Pkw. Weil der 26-Jährige die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 377 Euro zahlte, konnte er weiterreisen.

Fallender Ast beschädigt Auto

An der Prager Straße ist ein großer Ast von einem Baum auf zwei Pkw gefallen. Eines der Autos wurde dadurch beschädigt. Feuerwehrleute holten den Ast herunter und zerteilten ihn. Das Grünflächenamt wurde informiert und wird den Baum besichtigen und eventuell weitere Maßnahmen veranlassen.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Luckauer Straße in Richtung Große Müllroser Straße.

Feuerwehr

Blitzer