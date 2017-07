Polizeibericht Neuruppin vom 21.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Beim Wenden ist eine 66-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Neuruppin mit einem Gülletransporter kollidiert. Die Frau wollte gegen 15 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Fehrbelliner Straße und einem angrenzenden Bootshafen drehen. Dabei fuhr sie rückwärts auf den Wagen auf. Dadurch entstand ein Schaden von rund 1 500 Euro.

Betrunken gepöbelt

Lindow (RA) Zwei Strafanzeigen hat sich ein 35-Jähriger am Mittwochabend in Lindow eingehandelt. Erst hatte sich der Mann, der beim Pusten auf 2,73 Promille kam, gegen 21.30 Uhr am Wutzsee mit seiner Freundin gestritten. Als eine 23-Jährige schlichten wollte, packte er diese am Hals und stieß sie in eine Hecke. Einen 14-Jährigen, der kurze Zeit später mit seinem Hund vorbei spazierte, pöbelte der 35-Jährige an und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die 23-Jährige und der 14-Jährige erstatteten beide Strafanzeige.