Mietshaus der Gemeinde Schöneiche wird verkauft

Schöneiche (MOZ) Die Gemeinde will das mit einem sanierungsbedürftigen Mietshaus bebaute Grundstück in der Rosa-Luxemburg-Straße verkaufen. Das hat die Gemeindevertretung am Donnerstagabend mit klarer Mehrheit beschlossen. "Die Gemeinde favorisiert Erwerber, die bezahlbaren Mietwohnraum schaffen wollen", heißt es in dem Beschluss.

Außerdem soll Spekulation ein Riegel vorgeschoben werden: Bei einem Weiterverkauf binnen zehn Jahren ist ein etwaig erzielter Mehrerlös an die Gemeinde abzuführen; das soll in den Verkaufsvertrag aufgenommen werden.

Das um 1910 errichtete Haus hatte ursprünglich sechs Wohnungen. Jetzt sind noch drei bewohnt, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. Der Standard ist bescheiden. So stehen Duschkabinen in den Küchen, weil in den Bädern kein Platz ist, zum Teil wird noch per Ofen geheizt. Um in den Wohnungen Bäder einbauen zu können, müssten die Grundrisse aller Wohnungen verändert werden. Eine Sanierung wäre wohl teurer als ein Neubau, so die Einschätzung der Gemeindeverwaltung. Für Abriss und Neubau in kommunaler Hand, wie in der Brandenburgischen Straße praktiziert, gehen andere Grundstücke vor, so Steinbrück.

Es gab Änderungsanträge zu dem Verkaufsbeschluss. Die CDU wollte die Spekulationsklausel gestrichen sehen, die Fraktion Bürgerbündnis/FDP wollte den Text der Ausschreibung noch einmal durch die Gemeindevertretung genehmigen lassen. Beides erhielt keine Mehrheit. Gegen den Verkauf stimmte am Ende nur Margit Meyer vom Bürgerbündnis, vier Gemeindevertreter enthielten sich, die anderen elf stimmten zu.