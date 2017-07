Bebelstraßen-Baustelle nervt Händler in Süd

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590751/

Einen längeren Umweg müssen viele Kunden des Einkaufszentrums (EKZ) in Süd zurzeit auf sich nehmen. Die August-Bebel-Straße wird grundlegend neu gebaut, zweigeteilte Geh- und Radwege entstehen, Leitungen werden verlegt; der Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und der Alten Langewahler Chaussee ist seit dem 2.Mai komplett gesperrt. "Es macht keinen Spaß", sagt Hans-Werner Schweigel, der Chef des Toom-Baumarktes vor Ort. Zum dritten Mal in vier Jahren - 2014 und 2015 waren bereits Bauarbeiten auf Teilstücken der Hauptverkehrsstraße erfolgt - beeinträchtigt eine Vollsperrung sein Geschäft. Der Mai sei eigentlich der verkaufsstärkste Monat, gibt der Geschäftsführer an. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Kunden- sowie Umsatzzahlen deutlich zurückgegangen.

Das kann Thomas Fischer, seit einigen Tagen neuer Marktleiter der Kaufland-Filiale, bestätigen. Etwa zehn Prozent weniger Umsatz verzeichnet er. Ganz so dramatisch wie vor zwei Jahren, als die komplette Kreuzung zur Autobahn gesperrt war, sei es aber nicht. Beide Märkte reagierten auf die Einbußen dennoch mit einer Reduzierung von Aushilfskräften oder deren Einsatzstunden. "Wenigstens ist dieses Mal die Umleitung besser ausgeschildert", lobt Thomas Fischer.

Die findet Kundin Ingrid Leupold noch immer zu kompliziert. "Mich fragen viele Ortsfremde nach dem Weg ins EKZ", sagt sie. Uwe Schmidt aus Westend hat damit kein Problem, verzichtet aber seit Beginn der Baumaßnahmen darauf, in den Geschäften der August-Bebel-Straße einkaufen zu gehen. "Da war ich sonst öfter", gibt er zu. Bei den dort ansässigen Händlern, zu denen momentan von Fürstenwalde Süd kein direktes Durchkommen mehr möglich ist, ist der Unmut deutlich zu spüren. "Ich könnte auch zu Hause bleiben", bringt es Werner Schönert, der seiner Frau im Schuhhaus Süd aushilft, auf den Punkt. "Wenn wir hier noch Personal beschäftigen würden, ginge es nicht mehr", macht er deutlich.

Dafür, dass die Maßnahmen notwendig sind, hat Thomas Wilke, Inhaber von "Bikes4ever", Verständnis. "Nicht aber für die lange Zeitspanne", sagt er. Martina Eichstädt von der Modeboutique "Tina" findet generell, dass die "einstige Vorzeige-Einkaufsmeile Fürstenwaldes" mittlerweile von der Stadtverwaltung nur noch stiefmütterlich behandelt werde. Nun fehle auch noch die Kundschaft aus Bad Saarow und den umliegenden Dörfern. "Für uns kleine Händler ist das nicht einfach, wir haben nichts zu verschenken", betont sie.

Nur wenige Geschäfte mit Termin- oder Stammkunden, wie der Postshop oder das Reisebüro im EKZ, geben an, nicht unter der Vollsperrung zu leiden. "Unsere Kunden finden uns trotzdem", sagt etwa Friseurmeisterin Katrin Velpel. In der Lidl-Filiale, die direkt im Baustellenbereich liegt, habe die geschaffene Sonderzufahrt in der Ferdinand-Bauer-Straße für Entlastung gesorgt, gibt Christian Herbusch, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft, an.

Auch zur Polizeidirektion nebenan finden immer noch genügend Bürger den Weg. "Wir haben dadurch keine Einschränkungen", teilt Pressesprecherin Bärbel Cotte-Weiß mit.

Die Bauarbeiten vor ihrer Tür nimmt eine Anwohnerin in der August-Bebel-Straße sogar gerne in Kauf. "Ich freue mich, dass die Straße neu gemacht wird und wir endlich ans Abwassernetz angeschlossen werden", sagt die ältere Frau. Über einen Streifen auf dem Gehweg können die ansässigen Autofahrer zudem weiterhin ihre Grundstücke verlassen. An den Umweg, den sie aufgrund der vorübergehenden Einbahnstraßenregelung am Beginn des Rauener Kirchweges nun ins EKZ fahren muss, hat sich eine andere Anwohnerin gewöhnt. "Es ist jetzt ruhiger hier, weil weniger Autos unterwegs sind", benennt sie einen Vorteil. Trotzdem sei sie froh, wenn die Baumaßnahmen wieder vorbei sind.

Mitte August soll der erste Bauabschnitt fertig gestellt werden. Dann folgt bis voraussichtlich Dezember der zweite Abschnitt vom Netto-Markt bis zur Einmündung Bahnhofstraße.