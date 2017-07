Fuchsige Wohngemeinschaft im Tiergehege

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Versteckspiel hat ein Ende: Im Tiergehege Eisenhüttenstadt gibt es zwei neue Bewohner und die zeigen sich im Gegensatz zu ihrem Vorgänger auch ganz mutig den Besuchern und erkunden gerade ihr Zuhause. Aber auch sonst tut sich so einiges auf dem Gelände auf der Insel.

Kaum zu glauben, aber wahr. Im Tiergehege Eisenhüttenstadt riecht es nicht mehr nur nach Fuchs, sondern seit kurzem sieht man die schlauen Vierbeiner auch. "Ich habe zwei Rotfüchse von der Wildtierhilfe in Fiel in Schleswig-Holstein geholt", erzählt Vivien Schmiede, die Leiterin des Tiergeheges. Bei den Tieren handelt es sich um einjährige Rüden, die bereits in einem Gehege geboren wurden.

Während der eine das typische orangefarbene Fellkleid hat, kommt der andere im eher untypischen Schwarz-Weiß daher. "Das sind ansatzweise domestizierte Tiere", weiß Vivien Schmiede. Die verschiedenen Farben seien über etliche Jahrzehnte hinweg durch die Kreuzung mit anderen Fuchsarten entstanden. "Aber", darauf weist sie hin: "Das sind keine Haustiere. Die werden nie richtig zahm." Deshalb wurde auch ein Sicherheitshinweis angebracht. "Kinder sollten nie ins Gehege fassen", warnt Vivien Schmiede. Die Füchse könnten zuschnappen, auch wenn sie auf den ersten Blick ganz zutraulich wirken. Sie sind neugierig, lassen sich von Besuchern gar nicht stören, kommen sogar richtig dicht an den Maschendrahtzaun. Ganz im Gegenteil zu ihrem Vorgänger, der entweder geschlafen hat oder aber sich versteckt hielt und vor kurzem aufgehört hat zu atmen. "Der war aber mit 13 Jahren auch schon alt", sagt die Tiergehegeleiterin. Im Normalfall könnten Füchse etwa 15 Sommer erleben.

Die zwei Neuen haben übrigens noch keinen Namen. Wer sich allerdings dazu entschließen sollte, für eins der Tiere oder gar für beide eine Patenschaft zu übernehmen, der darf seiner Fantasie freien Lauf lassen.

Insgesamt gibt es im Tiergehege Eisenhüttenstadt derzeit 170 Tiere und 45 verschiedene Arten. Und der nächste Neuzugang ist bereits geplant. Polarfüchse sollen demnächst in das ehemalige Gehege der Makaken einziehen. Noch wird alles vorbereitet - natürlich in Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises. "Polarfüchse sind pflegeleicht", sagt Vivien Schmiede. Und ja, auch wenn sie ursprünglich aus der Arktis kommen, würden sie kein Problem mit dem Sommer in Europa haben. Wahrscheinlich sei es im Herbst soweit. Diesmal wird es sich möglicherweise um zwei Weibchen handeln.

Es gibt aber noch etwas Neues, das vor allem die jungen Besucher verzücken dürfte. Gehegemitarbeiter Jens Mahlich hat eine Holz-Lok gebaut, die nun ein paar Meter hinter dem Eingang auf kleine Lokführer wartet. "Das war sein Winterprojekt", erzählt Vivien Schmiede. Neben einem Bagger ist die Bahn nun schon das zweite neue Spielelement, das für Kinder geschaffen wurde.

Bohrer und handwerkliches Geschick werden auch gefragt sein, wenn das neue Wirtschaftstor für das Gehege kommt. Doch das dauert noch ein Weilchen. Derzeit läuft eine von der Hamann Elektromontage GmbH initiierte Spendenaktion. Das dort eingenommene Geld fließt dann in die Sicherheit des Tiergeheges.