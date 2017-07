Betrunkene gehen mit Messer aufeinander los

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Betrunkene sind in Berlin-Friedrichshain mit Messern aufeinander losgegangen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stritten sich ein 41-Jähriger und ein 37-Jähriger am frühen Morgen in einer Wohnung in der Kopernikusstraße und schlugen aufeinander ein. Schließlich stach der 37-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper, woraufhin dieser den Angreifer mit einem Messer im Gesicht verletzte. Der 41-Jährige lief danach blutverschmiert nach draußen, wo ein Fußgänger die Polizei rief.