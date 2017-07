Beeskow - umzingelt von Baustellen

artikel-ansicht/dg/0/

Dichtes Gedränge an der Einmündung: Die Umleitungen sorgen für verstärkten Lkw-Verkehr in Beeskow. Am Donnerstag kam es sogar zu einem Unfall auf der Kohlsdorfer Chaussee. © Kathrin Lenz

"Katastrophe, furchtbar!" Inge Karin von der gleichnamigen Wäscherei in Beeskow, ist wenig begeistert über die Vollsperrung vor ihre Haustüre in der Frankfurter Chaussee. "Es kommt ja keiner mehr vorbei", so die Geschäftsfrau. Die Stammkundschaft bleibe zu 85 Prozent weg, seitdem die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Zwar ist die Wäscherei seit einem Jahr in der Innenstadt mit einem Laden vertreten. Doch die Stammkundschaft ziehe es bei der Anlieferung und Abholung von Textilien an den vertrauten Stammsitz. "Vielleicht sollte man abschnittsweise bauen, etwa vom Ortseingang bis zum Friedhof, und später vom Friedhof bis zum Kreisel", schlägt Inge Karins Ehemann Manfred Karin vor.

Der Landesbetrieb Straßenwesen als Träger der Baumaßnahme in der Frankfurter Chaussee benennt die Ortsumgehung B 87 als offizielle Umleitungsstrecke für den Lkw-Verkehr. Dumm nur, dass genau dieser Abschnitt aktuell ebenfalls voll gesperrt ist. Fahrzeuge jeglicher Bauart und Größe, vom Mini über den Lkw mit Anhänger bis zum Mähdrescher fädeln sich seither durch die Straßen Beeskows. In der Kohlsdorfer Chaussee und Storkower Straße hat sich Donnerstagabend ein mehrstündiger Stau in beide Fahrtrichtungen ergeben, nachdem zwei Lkw zusammengeprallt waren. Leidtragende sind nicht nur Anwohner, die über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen verkraften müssen sondern auch Gewerbetreibende, die durch die Sperrung Kundenverlieren. Zu ihnen zählt Frank Kraus, Inhaber der Gaststätte Am Tiefen See bei Ranzig.

"Warum ausgerechnet jetzt zu Beginn der Sommerferien?", fragt der Gastronom. Juli und August seien seine umsatzstärksten Monate. "Sie helfen mir, über das Jahr zu kommen", schimpft er. Nur vereinzelt steuern am Freitagmittag Besucher die Gaststätte an. "Sonst ist viel mehr los", berichtet Frank Kraus. Er ärgert sich besonders darüber, dass er vor der Sperrung nicht von offizieller Seite in Kenntnis gesetzt wurde. "Ich will wahrgenommen werden!", poltert er. Auf eigene Kosten hat er in Beeskow und in Ranzig jeweils zwei Schilder aufgestellt. Darauf zu lesen: "Zufahrt frei bis Badestrand und Gaststätte Tiefer See", Kostenpunkt: 25 Euro je Schild - bezahlt aus eigener Tasche.

Die ersten Augusttage will Frank Kraus abwarten, wenn bis dahin nicht deutlich mehr Kundschaft bei ihm einkehrt, spielt er mit dem Gedanken, seine Gaststätte für den Rest des Monats zu schließen und Urlaub zu machen. "So wie jetzt kann ich nicht kostendeckend arbeiten", bekräftigt er und fragt, warum die Kurve überhaupt entschärft werden muss. "Mit Tempo 50 kommt man dort gut rum."

Nur einige Meter weiter hält sich Hartmut Lehmann, Leiter der Landfleischerei in Ranzig mit Klagen zurück. "Dieses Mal habe ich Glück gehabt", sagt er. Weil die Umleitung aus Richtung Beeskow über Kohlsdorf, Tauche und Stremmen verläuft, kommen Kraftfahrer notgedrungen bei ihm am Laden vorbei. Ob in der Folge auch sein Umsatz steigt bleibt indes abzuwarten. "Die Sperrung besteht ja erst seit Donnerstag. Erst in etwa 14 Tagen, lässt sich sagen, ob sie Auswirkungen hat." Erst im Frühjahr musste Lehmann zurückstecken. Sechs Wochen lang war die B 87 zwischen Trebatsch und Mittweide gesperrt. Die Umleitung führte über Lieberose und Friedland nach Beeskow.