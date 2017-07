Die Sterne überleben

artikel-ansicht/dg/0/

Inzwischen ist das weitgehend frei gezogene Haus von einem Bauzaun umringt und harrt der Abrissarbeiter. Allerdings muss es nicht gänzlich aus dem Stadtraum verschwinden. Professor Jörg Freitag, Spezialist für Metallkonservierung, will die charakteristischen vierstrahligen Sterne, die an den Durchgängen des Gebäudekomplexes angebracht sind, retten. Der Fassadenschmuck aus Aluminium war typisch für diese Bauzeit und fand bislang nicht die nötige Wertschätzung. Eine ähnliche Fassadenverkleidung des Centrum-Warenhauses am Alexanderplatz wurde beim Umbau abgenommen und bis auf geringe Reste vernichtet. Auch in Cottbus erging es einer Aluminiumverkleidung ähnlich.

Die Potsdamer Sternenfelder sollen dagegen bewahrt und von Studenten restauriert werden. Eigentlich sind sie in einem guten Zustand, findet Freitag. Anschließend sollen die Fachbereiche Design und Architektur Vorschläge erarbeiten, wie die Sterne an bestehenden oder noch zu bauenden Gebäuden der Fachhochschule im Norden der Stadt eingesetzt werden können. Schließlich, so der Professor, gehört das alte Gebäude, in dem die Fachhochschule 1992 die ersten Studenten immatrikulierte, zur Geschichte der Einrichtung.