Noch junge Partei will Akzente setzen

Havelland (MOZ) Gegründet wurde der havelländische Kreisverband der Partei Liberal Konservative Reformer (LKR) bereits Anfang April, doch sind die Akteure noch nicht großartig öffentlich in Erscheinung getreten. Das soll sich nach Willen des Vorsitzenden Andreas Gerner nun jedoch ändern.

Aus der AfD ist seinerzeit die Partei ALFA, ebenfalls mit Bernd Lucke an der Spitze, als Abspaltung hervorgegangen. Nach einer Namensänderung ist nun schließlich unter dem Namen LKR eine neue eigenständige Partei geboren worden. "Als noch junge Partei im Aufbau ist der Kreisverband personell noch recht klein, aber sehr aktiv", sagt der Kreisverbandschef.

Er und Roswitha Gerner als stellvertretende Vorsitzende und Martina Kruzius als Schatzmeisterin wollen natürlich dafür sorgen, dass in Zukunft auch Ortsverbände gegründet werden. "Das ist vorgesehen. Wir werden unseren Bekanntheitsgrad ausbauen und neue Mitglieder werben", ist er sich sicher.

Die Liberal Konservativen Reformer sehen sich übrigens keineswegs als Ableger der AfD. Keiner der Vorstandmitglieder gehörte dieser Partei an, wie Andreas Gerner betont.

Doch wofür steht die recht neue Partei in der Region überhaupt? "Wir möchten im Havelland das Ohr am Bürger haben. Unserer Motto lautet ,Bürgerwillen vor Politikerwillkür'. Uns ist es wichtig von unseren Nachbarn zu erfahren, wo der Schuh drückt, um dann entsprechend politisch aktiv zu werden", so Gerner weiter. Er wolle den Kontakt zu den Havelländern durch Infoveranstaltung Flyeraktionen und im persönlichen Gespräch suchen.

"Wir wissen zum Beispiel, dass es für den Mittelstand im Havelland unnötige behördliche Hürden gibt. Auch hierzu werden wir im Herbst eine Infoveranstaltung anbieten. Wir sind dafür, dass Rathenow Kreisstadt bleibt und haben Landrat Roger Lewandowski unsere Beteiligung an einer entsprechenden Initiative bereits zugesichert. "

Der LKR-Kreisverband wird künftig alle Weichen stellen, um bei den Kommunalwahlen 2019 mit geeigneten Kandidaten anzutreten.

Denn: "Nur mit Mandatsträgern können wir erfolgreich Politik für die Bürger umsetzten."