Hemberger will sich noch im Sommer erklären

Dallgow-Döberitz (MOZ) Jürgen Hemberger (Freie Wähler), Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz, will sich offenbar noch in den Sommermonaten dazu erklären, wie es in Zukunft mit ihm weitergeht. Das zumindest betonte Harald Wunderlich, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in der Gemeindevertretung, gegenüber dieser Zeitung.