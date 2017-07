Keine Rathenower Freimaurer seit 1934

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Vor etwa einem Monat gab es ein Jubiläum, das manche Verschwörungstheoretiker wieder einmal aufhorchen ließ. Denn die international aufgestellte Freimaurerei feierte die Gründung ihrer ersten Großloge, was sich am 24. Juni zum 300. Mal jährte. Es handelte sich seinerzeit um die Großloge von England, die die Freimaurerei von dort aus sozusagen in alle Welt exportierte.

Mit der Freimaurerei verbinden etliche Zeitgenossen zahlreiche Gerüchte und wilde Spekulationen, die aus Freimaurern konspirativ und subversiv agierende Leute machen, die an einer Weltverschwörung arbeiten. Bewiesen ist in dieser Hinsicht nichts. Zumal etliche Freimaurer wie George Washington und Friedrich der Große vom Ansatz her kaum verschiedener sein konnten. Der eine war erster Präsident der USA, die zuvor die Unabhängigkeit vom England erlangt hatten, der andere war absolutistisch herrschender König von Preußen. Dass aber die Freimaurerei durchaus Einfluss auf Denken und Handeln haben konnte, hat der Alte Fritz selbst offenbart, als er noch ein junger Prinz war.

1737 war in Hamburg die erste deutsche Loge gegründet worden. Friedrichs Vater, der Soldatenkönig, soll sich 1738 abfällig über die Freimaurerei geäußert haben. Der Kronprinz hingegen ließ sich heimlich in die Loge aufnehmen und wurde so zum Freimaurer, was er ein Leben lang blieb. Kaum an der Macht, er bestieg den preußischen Thron am 31. Mai 1740, war Friedrich II. nicht nur in den Ersten Schlesischen Krieg gezogen, der im Dezember des Jahres begann. Am 13. September 1740 hatte der neue König in Berlin die Große National-Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln" gegründet, nach englischem Vorbild. Viele weitere deutsche Logen folgten.

Ein markantes freimaurerisches Datum am unteren Lauf der Havel ist der 23. Oktober 1779, als in der Stadt Brandenburg die Loge "Friedrich zur Tugend" ihr Gründungspatent erhielt. Da lebte der Alte Fritz sogar noch, er starb 1786. Wann indes in Rathenow die erste Loge gegründet wurde, konnte Dr. Peter Dietze vom Förderverein für ein noch zu schaffendes Heimatmuseum nicht in Erfahrung bringen, als er einen Beitrag für den Rathenower Heimatkalender des Jahres 2016 recherchierte. Er wusste aber zu berichten, dass die Loge "Zur Treue und Stärke" bis 1823/24 existierte.

Ein Bruder Zemlin soll letztes verbliebenes Mitglied der früheren Loge gewesen sein, das 1848 damit begann, im Gasthof "Zum Landhause" wieder "maurerische Kränzchen" mit einigen Männern abzuhalten, wie es im Beitrag heißt. Die Initiative zur Gründung einer neuen Loge soll vom damaligen Bürgermeister ausgegangen sein. Seit 1862 gab es dann wieder eine Loge in Rathenow. Ihre Eröffnung, im Freimaurerjargon als "Lichteinbringung" bezeichnet, erfolgte laut Dietzes Ausführungen am 10. Oktober des Jahres. Die Mitgliederzahl sei von ursprünglich 21 auf 32 im vierten Jahr des Bestehens gestiegen.

Zunächst hatten sich die Freimaurer im Gasthof "Zum Deutschen Haus" eingemietet, der aber 1868 abbrannte. Die Loge kaufte ein Lokal in der Fabrikenstraße 12, in dem es 1920 zu Baumaßnahmen kam und zu weiteren in den Jahren 1928/29, um "eine sogenannte Logenrestauration mit besonderem Eingang für Nichtmitglieder zu schaffen", wie Peter Dietze es formulierte. Die Bewirtschaftung wurde seitens der Freimaurer verpachtet. Die Geschäfte des Wirts, Wilhelm Seifert, liefen zunächst wohl ganz gut, was sich 1931 änderte. Vermutlich wurde das Logenhaus zur Zielscheibe derer, die dort potentielle Verschwörer witterten.

"Denn schon längst lief eine öffentliche Hetzjagd gegen die Freimaurer, betrieben von dem ehemaligen Weltkriegsgeneral Erich von Ludendorff (1877-1937) und seiner Ehefrau Mathilde (1877-1966). Viele Brüder schieden aus Selbstachtungsgründen aus der Loge aus", so Dietze, der familiäre, gesundheitliche und wirtschaftliche Beweggründe, die man bei Austritt angegeben hatte, im wesentlichen als vorgeschoben betrachtet. Am 31. Januar 1934 schloss die Rathenower Loge.