Offensive-Feuerwerk zum 25-jährigen Jubiläum

Beim 14:0 für die Randberliner Gastgeber sah alles nach einem klaren Heimerfolg aus. Dann aber musste die Partie wegen eines heftigen Gewitters unterbrochen werden - und fortan entwickelte sich ein wahrer Football-Krimi. Die Gäste zündeten jetzt ein Offensive-Feuerwerk, während den Wildschweinen nichts mehr gelang, ihnen zudem ein bitterer Ballverlust unterlief. Zur Halbzeit hieß es so plötzlich 14:21 aus Sicht des Tabellenführers.

Der wollte sich die Jubiläumsfeier aber nicht verderben lassen, allen voran Runningback Kevin Thalau, der die Gastgeber mit seinen Touchdowns Nummer 2 und 3 zurück auf die Siegerstraße brachte. Noch aber gaben sich die Bergtiger nicht geschlagen, verkürzten auf 27:29. Tight End Sebastian Rode legte für die Erkneraner nach, die Gäste aus Wernigerode kamen nochmals auf 33:36, vergaben aber die Two-Point-Conversion. Die Razorbacks-Offense kniete ab, und der Jubel über den schwer erkämpften Heimsieg war groß.

Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag beim sieglosen Schlusslicht, den Wittenberg Saints, können die Erkneraner endgültig den vorzeitigen Play-off-Einzug perfekt machen. Kickoff ist um 14 Uhr.

Das A-Jugend-Team spielt bereits am Sonnabend bei den Tollense Sharks in Neubrandenburg. Beide Mannschaften sind punktgleich (4:6), wobei die Razorbacks als Zweite der Nordstaffel der Jugendoberliga Ost das Duell im heimischen Stadion am Dämeritzsee in beeindruckender Manier mit 63:28 gewannen und somit bereits für das erste Highlight beim Vereinsjubiläum gesorgt hatten.

Nach einem klassischen Fehlstart der etwas nervösen Jung- Wildschweine brannten diese ein wahres Angriffsfeuerwerk ab, punkteten fast mit jedem Drive. Zur Halbzeit hieß es bereits 35:12, dieser Vorsprung wurde am Ende fast noch einmal verdoppelt. Herausragend bei den Gastgebern Runningback Maarten Bernau, der es auf beeindruckende 325 Yards und vier Touchdowns brachte.