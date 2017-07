Landkreis genehmigt neues Wasserwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Fürs Erste ist eine Erschließung des Areals zwischen Geronsee und Bundesstraße 96 geplant, erläuterte am Freitag die Chefin des Trink- und Abwasserverbandes Lindow-Gransee, Anke Freitag. Bereits 2018 wird nach ihren Worten mit der Vollendung des Vorhabens gerechnet. Sie machte zugleich kein Hehl daraus, dass es auf dem Verbandsgebiet zu viele Wasserwerke gibt. Nicht wenige der 20 Anlagen seien technisch verschlissen und störanfällig. "Klares Ziel ist für uns, die Anzahl der Wasserwerke Schritt für Schritt zu reduzieren", sagte Freitag.

Das bestätigte während der jüngsten Verbandsversammlung des TAV der Planer Axel Buchholz von der Ingenieur GmbH Wasserversorgung (IWV). Er stellte das neue Trink- und Schmutzwasserkonzept des TAV bis 2021 vor. Mehrere Wasserwerke werden danach stillgelegt - unter anderem das in Osterne. Dort gebe es einen großen Sanierungsstau sowohl am Baukörper als auch bei der Ausrüstung. Inzwischen seien in dem maroden Wasserwerk bereits Filterdurchbrüche zu verzeichnen. Voraussetzung für die Stilllegung ist aber die Inbetriebnahme des zentralen Granseer Wasserwerkes, von dem aus dann das Gebiet um Osterne mitversorgt werden kann. Vom Netz gehen sollen zudem das Wasserwerk Mildenberg und das in Marienthal. Erhalten bleibt dagegen die Anlage in Burgwall.

Marienthal profitiert überdies in absehbarer Zeit von TAV-Investitionen: Erneuert werden soll das Trinkwasser-Netz, außerdem wird dort der Schmutzwasserkanal des TAV komplettiert. Dafür notwendige Abstimmungen nehme man derzeit sowohl mit der Stadt Zehdenick als auch mit dem Landesbetrieb Straßenwesen vor. Rauschendorf wird kommendes Jahr ebenfalls ans Kanalnetz angeschlossen. Notwendig sei außerdem, für das Klärwerk Schönermark Kapazitäten zu schaffen, um Schlamm zwischenzulagern.