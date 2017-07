Bauhof-Spende fließt in Hort-Pavillon

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Über eine schöne Bescherung haben sich am Freitag die Hortkinder gefreut. Astrid Gellenthin und Norman Nehring von städtischen Bauhof haben einen Scheck mit dem Spendenergebnis vom Tag der offenen Tür am neuen Standort überbracht. 262 Euro hatten die Besucher dort in die aufgestellten Spendenbüchsen geworfen.