Zwei Monate Wahlkampf in der Stahlstadt

Ist nun eine Plakatinvasion in der Stadt zu erwarten? Ein Mitbewerber hat ja schon vorgelegt. "Großflächen werden wir nicht nutzen", sagt Dagmar Püschel. "Ich hatte zunächst überlegt, sogar ganz auf Plakate zu verzichten." Erstens kenne man sie, und zweitens gebe es schließlich schon allein durch die Bundestagswahl so viele Plakate. Nun werden wahrscheinlich ein paar aufgehängt. Ansonsten setze sie auf den Straßenwahlkampf, betont sie. So wie schon bei der letzten Wahl. So viel werde sich für sie nicht ändern: "Im Prinzip habe ich ja schon die ganzen letzten Jahre Wahlkampf gemacht." Ob es im Vorfeld des Urnenganges extra Veranstaltungen mit ihr gebe, darüber werde gerade mit der Partei diskutiert, sagt die 56-Jährige.

Frank Balzer, Mitglied des Betriebsrates von ArcelorMittal, ist sich sicher: "Als Herausforderer muss man sich immer ein bisschen mehr anstrengen, Inhalte an den Bürger zu bringen." Aus diesem Grund sieht man ihn in der Stadt schon jetzt auf großen Werbewänden. Der Stadtverordnete der Sozialdemokraten hat nicht daran gezweifelt, dass der Wahlausschuss seinen Wahlvorschlag abnickt. Dafür mussten alle Bewerber unter anderem eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie nicht vorbestraft sind oder ein Verfahren gegen sie läuft. "Für mich waren der politische Frühschoppen in Schönfließ und der 1. Mai bereits der Wahlkampfauftakt", erklärt der 53-Jährige und informiert darüber, dass es von seiner Seite verschiedene Veranstaltungen und Aktionen geben wird, bei denen sich Bürger über sein Wahlprogramm informieren können.

Während Püschel und Balzer über ihre Parteien nominiert wurden, tritt der Dritte im Bunde, Thomas Rein, als Einzelkandidat an. Der 56-Jährige ist zwar Mitglied der FDP, aber von der bekommt er im Wahlkampf nur seelische Unterstützung, wie er sagt. Doch darin sieht der selbstständige Diplomingenieur auch einen Vorteil. Er wolle alle ansprechen: "Gerade in der Kommunalpolitik ist Parteigeplänkel fehl am Platz." Er werde sich auf der Straße den Bürgern stellen, wenn sie ihn ansprechen. Ob es neben dem zum Wahlkampfmobil umgestalteten Transporter weitere Aktionen gibt, werde jetzt besprochen. Rein war als Einzelbewerber der Einzige, der Unterstützerstimmen vorlegen musste, und zwar mit 64 doppelt so viele wie Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Am Ende wurden 75 gültige Stimmen gezählt.