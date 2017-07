Am Montag reisen erste Beach-Gäste an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am kommenden Donnerstag startet zum siebenten Mal das Helene Beach Festival. 25000 Gäste aus ganz Deutschland und Nachbarländern werden erwartet. Die ersten 1500 Festivalteilnehmer reisen bereits, wie Veranstalter Daniel Grabow informierte, am Montag an. Etwa 5000 würden dann schon am Dienstag und 15000 am Mittwoch auf dem Festivalgelände sein.