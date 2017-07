Perspektiven für Häftlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Die beiden Frauen sind nur zwei Vertreter von Berufs- und Ausbildungsberatern sowie Vermittlern, die am Donnerstag zum Bewerbertag in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wriezen gekommen sind. "Wir kommen jetzt schon einige Jahre", sagt Iris Gielow, "um einfach mit den Häftlingen berufliche Perspektive durchzusprechen." Dass die jungen Männer eine konkrete Vorstellung haben, was sie nach ihrer Haftzeit machen wollen, scheitere jedoch oft an den Familienhintergründen und anderen sozialen Faktoren, so die Beraterinnen.

Ein weiterer Häftling, der den Raum als nächstes betritt, gibt zwar an, eine Ausbildung als Berufskraftfahrer zu machen, um danach allerdings sofort die Frage anzuschließen, wie viel Geld man als Hartz-IV-Empfänger bekomme. "Ich habe ein Haus, in dem ich wohnen kann. Geld für eine Wohnung brauche ich also nicht", sagt er. "Dort leben auch mein Vater und meine beiden Kinder."

Der Übergang von der JVA ins "normale Leben" stelle die Häftlinge oft vor überfordernde Herausforderungen. "In der Justizvollzugsanstalt lernen sie Strukturen. Draußen müssen sie diese dann selbst bestimmen. Das ist die Gefahr, dass sie in alte Strukturen verfallen, sehr hoch", sagt Iris Gielow.

In der JVA können die Häftlinge berufliche, psychologische und kulturelle Angebote wahrnehmen. Der Bewerbertag ist nur einer dieser Angebote. Unterstützt wird der Bewerbertag zudem durch das Netzwerk Haftvermeidung durch Integration (HSI), welches durch die Europäische Union gefördert wird.

Beruflich gesehen haben die Jugendlichen in der JVA zudem die Möglichkeit, Berufsvorbereitende Maßnahmen beziehungsweise Ausbildungen in den Bereichen Holzverarbeitung, Farbe (als Bauobjektbeschichter) oder im Baubereich zu beginnen beziehungsweise zu absolvieren.

Dieses Angebot begrüßt auch Aicke Birkholz von der Zeitarbeitsfirma "ZAC Personalservice GmbH". "Wir sind vorrangig hier, um den Häftlingen, Arbeit zu vermitteln. Er weiß, die Firmen suchen derzeit vehement, besonders in der Baubranche. "Die Chancen für die jungen Männer stehen deshalb nicht schlecht", sagt der Personalvermittler. Eine Vermittlung gelinge meist über persönliche Gespräche.