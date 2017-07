Mit Rosen gegen das Hochwasser

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Am 23. Juli 1997 war der Druck des Oder-Hochwassers so stark, dass bei Brieskow-Finkenheerd der Deich brach und die Ziltendorfer Niederung mit Wasser volllief. Familie Binder aus der Thälmann-Siedlung gedenkt seitdem jährlich mit einer ganz besonderen Aktion an diesen Tag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590799/

Wenn an diesem Sonntag in Aurith Blumen in die Oder geworfen werden, findet nicht etwa eine Trauerfeier oder ein indisches Ritual statt. Vielmehr führt Familie Binder aus der Ernst-Thälmann-Siedlung ihre jährliche Tradition fort. "Die Rosen sollen den Flussgott der Oder, Viadrus, besänftigen, damit die Oder in ihrem Flussbett bleibt und nicht über die Ufer tritt", erklärt Christina Binder den Brauch, den sie mit ihrem Ehemann Gerhard seit 19 Jahren praktiziert. Immer am 23. Juli - dem Jahrestag des Deichbruchs in Brieskow-Finkenheerd - werfen sie mehrere Rosen aus einem frischen Strauß in die Fluten. "Wir sind nicht abergläubisch, aber es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden und hat ja vor allem auch Wirkung gezeigt", meint die 68-Jährige. Denn in den vergangenen Jahren ist die Oder nicht mehr über den Deich getreten. "2010 stand das Wasser bis zur Deichkrone, aber Hochwasser hatten wir Gott sei Dank keines mehr."

Im Jahr 1995 bezog Familie Binder ihr neu erbautes Haus in dem Ortsteil der Gemeinde Ziltendorf. "Vor dem Hausbau gab es keine Informationen über Hochwassergefährdung, liegt doch die Thälmann-Siedlung sieben Kilometer von der Oder entfernt. Da es in unserem Alter nicht so einfach war, einen Kredit für den Hausbau zu bekommen, waren Eigenleistungen erforderlich. Das bedeutete für uns, alle Maler- und Tapezierarbeiten vor dem Einzug alleine zu erledigen. Auch der Bau von Garage und Carport erfolgten in Eigenregie. Im Sommer 1997 sollte die Terrasse am Haus als letzte große Arbeit fertig werden. Wir schafften das auch. Aber die fertige Terrasse, voller Stolz von uns im Foto festgehalten, existierte nur eine Woche, denn dann kam das Wasser", erinnert sich Christina Binder.

Erst 2015 - also 18 Jahre nach der Flut - fanden sie und ihr Mann die Kraft und Muße, all das gesammelte Material aufzuarbeiten und die Ereignisse von damals ausführlich festzuhalten - in Form eines Buches mit dem Titel "Rosen für die Oder". Dieses umfasst 27 Seiten, die ehemalige Biologielehrerin verfasste die Texte, Gerhard Binder arbeitete die Bilder ein. "Es ist unsere private Geschichte dieses Sommers, eingebettet in die historischen Ereignisse. Mal traurig, Mal zum Lachen. Ich hatte aber nicht den Mut, das Buch zu veröffentlichen, sondern habe es an Freunde und Verwandte verschenkt", erzählt sie.

Nachdem das Wasser im Sommer 1997 zu steigen begann, hätten die Alteingesessenen in der Nachbarschaft dazu geraten, die Keller auszuräumen. "Höher würde das Wasser garantiert nicht kommen", sagten sie uns. "Da wir keinen Keller hatten, brachte ich Bücher aus dem Erd- ins Obergeschoss." Auch sei den Anwohnern in der Ziltendorfer Niederung zunächst versichert worden, es werde keine Evakuierung geben. "Am Dienstag, dem 22. Juli, ein Handwerker war gerade dabei, unsere Heizung auszubauen, kam gegen 16 Uhr der Evakuierungsbefehl. In einer mir unerklärlichen Form zog Polizei mit MPi im Anschlag durch die Straßen. Eine Stunde später hatten wir das Haus zu räumen. Diszipliniert, wie wir waren, schnappten wir uns unsere Tiere sowie unsere Papiere", schreibt sie in dem emotionalen Rückblick. Nachts habe dann die Polizei mit Wärmekameras kontrolliert, ob sich noch Menschen in den Häusern aufhielten. Das Ehepaar kam in einem Dachgeschosszimmer eines Neffens in Groß Lindow unter. "Was wir anhatten, war unsere einzige Kleidung. Sicherheitshalber lagen Gummistiefel dabei. Wir dachten, dass in spätestens einer Woche der Spuk vorbei ist und wir ins Haus zurück können. Aber es kam alles ganz anders."

Am 23. Juli gab es den ersten Deichbruch, am Tag darauf brach auch der Deich zwischen Vogelsang und Aurith. "Das Wasser strömte unaufhaltsam in die Niederung, 300 000 Liter pro Sekunde, zehn Zentimeter pro Stunde. Als wir diese Nachrichten hörten, sahen wir in Gedanken von unserem Haus nur noch den Schornstein herausragen. Wir fühlten uns wie eine Familie ohne Vergangenheit, denn alles Bildmaterial von unserer Hochzeit, der Geburt und dem Aufwachsen unserer Söhne war ja im Haus geblieben", berichtet Christina Binder.

Doch so schlimm kam es nicht, auch wenn das Erdgeschoss drei Wochen lang unter Wasser stand. "Als das Wasser abgezogen war und die Menschen mit dem Aufräumen begannen, sah es aus wie nach dem Krieg. Überall stapelten sich die Trümmer vor den Häusern." Heiligabend konnten die Binders wieder in ihr Haus einziehen. Für sie waren die Erlebnisse im Sommer 1997 einschneidend und prägend. "Zum einen merkt man, wie unwichtig materielle Dinge sind. Wichtig waren Fotos, die haben wir aus dem Wasser gerettet und getrocknet. Alles andere konnte weg. Zum anderen gab es eine unheimliche Hilfsbereitschaft - durch Spenden von überall genau wie durch wildfremde Menschen aus der Region. Seitdem wissen wir, was Hilfsbereitschaft wert ist und spenden auch regelmäßig für verschiedene Projekte."

Anlässlich des 20. Jahrestags hat der Heimatverein Ziltendorf angefragt, ob man die Tradition "Rosen für die Oder" in diesem Jahr gemeinsam gestalten und durchführen wolle. "Unser Anliegen ist es, ein positives Zeichen zu setzen und die Heimatverbundenheit zu symbolisieren. Nie wieder soll es so eine schreckliche Katastrophe in der Ziltendorfer Niederung geben", erklärt Annette Vierling vom Heimatverein. Am Sonntag um 16 Uhr werden an der Buhne in Aurith auch Kinder der örtlichen Grundschule und Kindertagesstätte dabei sein, die kleine Schiffchen mit Wünschen zu Wasser lassen. Alle Ziltendorfer und Interessierte sind eingeladen, an dem Brauch teilzunehmen oder ihm einfach nur beizuwohnen, um den Flussgott Viadrus auch für die kommenden Jahre milde zu stimmen.