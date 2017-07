Drittklässler bringt Schule zum Jubeln

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Am letzten Schultag, kurz vor der Zeugnisausgabe, sind in der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche Urkunden und Büchergutscheine an die fleißigsten Leser der Schule vergeben worden. Zum ersten Mal hat dabei ein Drittklässler den ersten Platz errungen - und die Schule zum Jubeln gebracht, wie Schulleiterin Simone Rose berichtet. Ermittelt wurde das Ergebnis mittels des Computerprogramms "Antolin". Seit vielen Jahren nutzt die Schule es schon, so wie auch andere in der Region. "Es dient der Leseförderung indem es Kinder zum Lesen motiviert", erklärt Simone Rose.