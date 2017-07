Fachhochschule wird wahrscheinlicher

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Am Donnerstagabend stimmte die Stadtverordnetenversammlung im nicht öffentlichen Sitzungsteil Vertragsentwürfen über den Verkauf von Grundstücken für die Ansiedlung einer Fach- und Fachhochschule in Fürstenwalde zu, und zwar einstimmig, wie Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung berichtete. Bei den Grundstücken geht es um die ehemalige Aufbauschule und den Festplatz sowie das Eckhaus Schloßstraße/Magazinstraße und den alten Speicher. Die Verträge sollen Mitte August unterzeichnet werden. Hengst geht davon aus, dass sie Ende August notariell beglaubigt sind, so dass der Investor Sicherheit für weitere Planungen und Investitionen habe. Ihm bleibe ein Rücktrittsrecht von Verträgen bis Ende 2018. Festgelegt sei aber: die Verträge für Aufbauschule und Festplatz gelten auch ohne das Ensemble am Jagdschloss, aber nicht umgekehrt. "Wir wollen, dass die Fachhochschule kommt", so Hengst. (Seite 15)