Abschied von einem Macher

Da geht ein Gestalter, ein begeisterungsfähiger, vitaler Kopf. Ein Macher, ohne den das Evangelische Johanniter-Gymnasium Wriezen eigentlich nicht vorstellbar ist.

Am Mittwoch wurde Schulleiter Michael Tiedje bereits von Frank Olie, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung, von Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert, vom CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz sowie zahlreichen Lehrern, Schülern und Eltern verabschiedet. Etwas nostalgisch ist er dabei schon geworden, gibt er zu und so mancher Moment während seiner Zeit an dem Gymnasium schoss ihm durch den Kopf.

Zum Beispiel, als er vor zehn Jahren zum ersten Mal nach Wriezen kam. "Ich kannte den Ort erst nicht. Ich kam aus Neuruppin ebenfalls von einem Evangelischen Gymnasium und man übergab mir nun die Aufgabe, dieses Gymnasium aufzubauen", erinnert sich der heute 49-Jährige. Das war kein leichter Prozess. Denn so einige Barrieren warteten auf ihn. Etwa, dass die neue Schule in Trägerschaft eines evangelischen Ordens nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurde. Während das alte kreisliche Gymnasium, welches sich ebenfalls in dem markanten Längsbau an der Freienwalder Straße befand, aufgrund mangelnder Schülerzahlen schließen musste, hatte das Johanniter-Gymnasium im ersten Jahr zu tun, genügend Schüler zu finden.

"Im ersten Jahr hatten wir zweimal 15 Schüler und waren eigentlich viel zu klein", sagt Michael Tiedje. Diese Zahlen änderten sich allerdings gleich im darauffolgenden Schuljahr. "Da waren es dann auf einmal mehr als 100 Schüler, die wir betreuten", erzählt der gebürtige Schleswig-Holsteiner.

Michael Tiedje brachte etwas mit, was den meisten Eltern und Schülern und auch anderen Schulen in der Region unbekannt war. "Unsere Art Schule zu machen, war einfach ein neuer Impuls", sagt er. So gab es etwa Schulkleidung, Blockunterricht, Klassenleiterstunden und andere Projekte. "Natürlich sind wir eine Schule unter evangelischer Trägerschaft. Deshalb ist und war bei uns auch der Religionsunterricht Pflicht", sagt Michael Tiedje, schiebt aber hinter her, dass deshalb nicht nur Schüler aufgenommen werden, die dem christlichen Glauben angehörten. "Uns geht es um Wertevermittlung und die vermitteln wir zum Beispiel durch unsere Morgenandacht, durch unser gemeinschaftliches Mittagessen und andere Dinge", sagt Michael Tiedje. Zum Glauben oder einer Religion gezwungen werde deshalb niemand. Dieser Ansatz brauchte allerdings einige Zeit, um sich in den Köpfen niederzulassen. Momente, die nicht immer einfach waren, so Tiedje.

Missen möchte er deshalb aber keinen davon. "Heute sind wir ein Gymnasium mit einem Kollegium, welches gut zusammen gewachsen ist und das merken auch die Schüler", sagt Michael Tiedje. Wenn man dem Gymnasium eine Ausrichtung unterstellen könnte, wäre es wohl eine soziale, fügt er hinzu.

Noch immer kommen viele der ehemaligen Schüler zu den jährlich stattfindenden Festen und anderen Veranstaltungen. "Das macht unsere Schule auch ein wenig aus", sagt Michael Tiedje, dessen vitaler Geist daran großen Anteil hat, bestätigt seine Nachfolgerin Annette Hollitzer, die bislang Stellvertreterin war und nun die Leitung übernehmen wird. Die Gemeinschaft, die vor allem durch Michael Tiedje in dem Gymnasium entstanden ist, soll weitergeführt werden, sagt die 46-Jährige.

Für Michael Tiedje beginnt nun wieder ein neuer Lebensabschnitt. "Ich gehe komischerweise immer in Zehnjahresschritten", sagt er. Seinem Posten als Schulleiter bleibt er allerdings treu. "Ich werde ebenfalls an ein evangelisches Gymnasium gehen, nach Berlin Köpenick", sagt er über seine Pläne. "Ich habe in Berlin Geschichte und Deutsch studiert und kehre nun wieder zurück. Damit schließt sich für mich auch irgendwie der Kreis", blickt er gleichzeitig in seine Vergangenheit und Zukunft. Die Ausrichtung des Köpenicker Gymnasiums komme ihm sehr entgegen, sagt er. "Dort gibt es eine musische Vertiefung." Das gefalle ihm als zusätzlich ausgebildeter Kantor und Organist.

Wriezen sei für ihn damit natürlich nicht aus der Welt. Zur zehnjährigen Jubiläumsfeier des Gymnasiums am 10. September werde er auch vor Ort sein. "Ich verlasse Wriezen mit Wehmut", sagt Michael Tiedje. "Mich hat es berührt, wie das Gymnasium und jetzt mein Abschied wahrgenommen wurden und ich freue mich insbesondere, dass es in bewährter Weise fortgeführt wird."

Vielleicht ja sogar mit einer Patenschaft zwischen der Oderbruchstadt und dem Berliner Stadtteil.