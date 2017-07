68 Teilnehmer beim Stadtradel-Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590803/

In der Sonderkategorie "Stadtradler-Star" geht für die Oderstadt die Vizepräsidentin der Europa-Universität Viadrina, Janine Nuyken, an den Start. Sie hat sich vorgenommen, 21 Tage lang so oft wie möglich aufs Auto zu verzichten und möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. "Radfahren ist ein perfekter Ausgleich zum fordernden Arbeitsalltag. Es macht den Kopf frei und ich erspare mir den Weg ins Fitnessstudio", sagt die begeisterte Radfahrerin.

Noch bis zum 5. August können sich alle, die in Frankfurt wohnen, arbeiten, einem Verein in der Stadt angehören oder zur Schule beziehungsweise Universität gehen, an der Aktion beteiligen. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.stadtradeln.de. Dort kann man einem bestehenden Team beitreten oder ein eigenes gründen. Die gefahrenen Kilometer werden über den Online-Radlkalender, per Smartphone-App oder telefonisch beim Teamkapitän eingetragen.