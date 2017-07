Schüler-Shuttle nach Nord hat sich erübrigt

artikel-ansicht/dg/0/

¦ Grundschulen. In der vergangenen Stadtverordnetensitzung war die Einrichtung eines Bus-Shuttles zur Sigmund-Jähn-Grundschule nach Nord für Erstklässler aus Süd, die nicht in der Gerhard-Goßmann-Grundschule untergekommen sind, beschlossen worden. Jan Giesau hat dagegen inzwischen Bürgerbegehren auf den Weg gebracht und zog nochmal in der Einwohnerfragestunde dagegen zu Felde. Allerdings ist das Shuttle überflüssig geworden.

Wie Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst informierte, sind inzwischen alle 32 Kinder anderswo untergekommen: fünf in der Goßmannschule, zwei in der evangelischen Grundschule Rauen, eines in Bad Saarow, neun in der Rahngrundschule, acht in der Sonnengrundschule und fünf in der Fontanegrundschule. Eins ist weggezogen. Nur ein Kind will in die Jähnschule, hat auch schon ein Geschwisterkind dort. Und Flüchtlingskinder aus Süd fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Woher kommt plötzlich dieser zusätzliche Platz? Da grundsätzlich alle Kinder an den staatlichen Schulen angemeldet werden müssen, sind die Ausgangszahlen immer das Maximum. Jedes Jahr ergibt sich erst im Laufe des Sommers die genaue Zahl an jeder Schule, werden Um- oder Wegzüge, Anmeldungen an Privatschulen, Zurückstellungen und Verweise an Förderschulen konkret, erläuterte Hengst. Seines Wissens bleiben noch die Eltern von fünf der von der Goßmannschule abgelehnten Kinder bei ihrem Widerspruch und erwägen den Klageweg. Ungeachtet der Entwicklung brachte die BFZ-Fraktion einen Antrag auf Erweiterung der Gerhard-Goßmann-Grundschule ein, der in die Ausschüsse verwiesen wurde. Das passierte auch mit einem Linke-Antrag zur Bildung eines Grundschul-Beirates.

¦ Altstädter Platz. Die Vorplanung für das Wohnungsbauvorhaben dort stand nicht auf der Tagesordnung, aber Anwohner Christian Engel protestierte dagegen, dass inzwischen ein Verkehrsgutachten gemacht und das Ergebnis mitgeteilt wurde. Er warf der Verwaltung vor, sie gehe damit bewusst gegen die Interessen der Anwohner vor. Das Gutachten hatte ergeben, dass - selbst wenn alle Vorhaben zwischen Külzstraße und Spree umgesetzt werden - die zusätzliche Verkehrsbelastung noch im grünen Bereich sei. Engels wiederholte Proteste im Stadtverordneten-Gremium bringen inzwischen Abgeordnete auf die Palme: Ständig werde unterstellt, "dass wir Böses wollen, obwohl wir versuchen, etwas für die Anwohner zu tun", sagte Stephan Wende (Linke). Wenn das so weitergehe, "lassen wir einfach den Eigentümer bauen, denn Bauen ist in Deutschland erlaubt."

¦ Neuorganisation des Fachbereichs Bürgerdienste. Die Aufteilung in die Fachbereiche "Öffentliche Ordnung und Sicherheit" sowie "Soziales, Bildung und Kultur" war im Hauptausschuss glatt durchgegangen. Jetzt meldete sich Karin Lehmann (CDU) als Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses und bemängelte, dass ihr Ausschuss nicht gefragt wurde. Das soll nun erst noch geschehen, damit wurde auch die Ausschreibung der zwei neuen Leiterposten vertagt. Dem Ansinnen Thomas Fischers (BFZ), dass dazu auch die ehemalige Leiterin und Mitarbeiter des Bereichs in der Stadtverordnetenversammlung befragt werden, wurde Absage erteilt.

¦ Neubau des Parkplatzes am Heimattiergarten. Dieser kann im zweiten Quartal 2018 gebaut werden, fast alle stimmten der Vorlage zu.

¦ Bebauungsplan "Am Berghang". Nördlich des Amselweges und westlich der Werner-Seelenbinder-Straße gibt es eine Datschensiedlung. Der Nachlassverwalter des Grundstücks möchte, dass auf seine Kosten ein Bebauungsplan aufgestellt und damit untersucht wird, ob ein Wohngebiet entstehen kann. Das wurde mit 11 zu 15 Stimmen abgelehnt. Zwei Pächter hatten zuvor protestiert.

¦ Sicherungsmaßnahme am Jagdschloss. Einstimmig wurde der dringenden Empfehlung von Architekten und Denkmalpflege gefolgt und beschlossen, dass im Herbst ein Wetterschutzdach errichtet wird.