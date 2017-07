Bastelarbeiten in gemütlicher Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Etwa 20 Kinder und Erwachsene haben das Sommerpicknick im und am Hüfnerhaus am Freitag genossen. Draußen waren Picknickdecken ausgelegt, erwachsene Flüchtlinge trafen sich zum Plaudern. Drinnen bastelten deren Kinder Mobilés. Der kleine Afghane Abdulhadi (7), gestaltete sein Exemplar mit einem Fisch, einer Blume und einem Herz. Palmata (10), Abdul (7) und Omar (6) plauderten dabei in fließendem Deutsch über ihre Zeugnisse, die sie tags zuvor erhalten hatten. Wenn es sprachliche Barrieren gab, konnte man Mohammad Hashin Mohammad Haroun um Hilfe bitten. Der Afghane ist bei Bumerang als Dolmetscher beschäftigt. Bereits in Afghanistan hatte er Deutsch gesprochen: Als Übersetzer für die Bundeswehr.