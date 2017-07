Rinder sollen vom Ufer des Gabelsees weg

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Die Amtsverwaltung Seelow-Land hatte den Halter der Galloway-Rinder, die am Ufer des Gabelsees stehen, zur Beratung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend eingeladen. Doch er war nicht da, um zu erklären, warum er der Aufforderung von Landkreis und Amt noch nicht Folge geleistet hat. Die Behörden haben ihn aufgefordert, die Tiere, die der Volksmund "Wasserbüffel" oder "Seekühe" nennt, vom Ufer fern zu halten, dafür einen Zaun zu setzen. Der Uferstreifen gehört der Gemeinde. Falkenhagener und auch Gäste des am See liegenden Hotels befürchten eine Verunreinigung des Wassers. Die Abgeordneten wollen den Halter noch ein letztes Mal einladen - dann droht der Klageweg.