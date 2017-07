Wahlausschuss lässt vier Kandidaten zu

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zur Bürgermeisterwahl am 24. September in Bad Freienwalde treten vier Kandidaten an. Das sind Jutta Lieske (SPD), Lars Günther (AfD), Leonie Schölzel (BVB Bad Freienwalde/Freie Wähler) und Ralf Lehmann (mit dem Mandat der CDU). Der Wahlausschuss hat am Donnerstag die Wahlvorschläge geprüft und die vier genannten Bewerber zur Wahl zugelassen. Der Einzelwahlvorschlag Hermann Winking wurde abgelehnt, da dieser nur sechs von 44 nötigen Unterstützerunterschriften erhalten hat. Diese waren für die übrigen Vorschläge nicht nötig, da die Partei oder Initiative, für die die Bewerber ins Rennen gehen, in der Stadtverordnetenversammlung oder im Kreistag vertreten ist.