Frankfurter lesen Kleists Kohlhaas

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (soj) Mit Heinrich von Kleists Erzählung "Michael Kohlhaas", gelesen von Frankfurtern und Gästen aus dem Umland, sollen die diesjährigen Kleist-Festtage am 15. Oktober in der St.-Gertraud-Kirche zu Ende gehen. "Wir haben schon einige Zusagen von Mitarbeitern der Verwaltung und der Europa-Universität sowie Mitgliedern der Kirchengemeinde, würden uns aber noch über viele weitere Vorleser freuen", sagt Anette Handke, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kleist-Museum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1590810/

Dort findet am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr die erste Einführungsveranstaltung für Interessierte statt. Einen weiteren Termin wird es im August geben, damit auch alle, die schon im Urlaub sind, die Chance haben, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen. "Zunächst geht es um das gegenseitige Kennenlernen und die genauere Vorstellung des Projekts", sagt Anette Handke. Kleist Novelle aus dem Jahr 1810 über den Rosshändler Michael Koohlhaas, den das Rechtsgefühl zum Räuber und Mörder machte, sei ein Klassiker der Schullektüre und - zumindest in groben Zügen - fast jedem bekannt. "Wir stellen sie noch einmal vor, sprechen über ihre Rezeption und zeigen Ausschnitte aus Verfilmungen." Im Anschluss erhielten alle Teilnehmer eine Lesefassung der Erzählung zur Vorbereitung auf die weiteren Probentermine im September.

Diese werden als Workshops gestaltet, in denen es um Fragen der Interpretation und Präsentation geht. Ein professioneller Schauspieler und Sprecher wird Hinweise zu Interpretationstechniken und Tipps zum Vorlesen vor größerem Publikum geben.

Die Lesung selbst findet am 15. Oktober von 15 bis 19 Uhr in der St.-Gertraud-Kirche statt. Zwischen den einzelnen Kapiteln wird es Pausen geben, um bei Kaffee und Kuchen mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Zudem wird die Veranstaltung aufgezeichnet und später als DVD erhältlich sein.

Anmeldungen zur Teilnahme werden bis zum 30. Juli per E-Mail an info@kleist-museum oder per Post an das Kleist-Museum, Faberstraße 6-7, 15230 Frankfurt (Oder) erbeten.