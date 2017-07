Bekannte Brandenburger Gesichter werben fürs Ehrenamt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) "Ehrenamt ist alles. Nur nicht langweilig" - unter diesem Motto startet das SPZ Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg eine Kampagne, um Brandenburger fürs Ehrenamt zu begeistern. Das Besondere daran: gleich drei bekannte Brandenburger Gesichter standen für die Kampagne vor der Kamera. Sofort begeistert von der Aktion war Sebastian Kopke, auch bekannt als Satu. Der Extremsportler aus Brandenburg an der Havel jagt aber nicht nur Weltrekorde, sondern kümmert sich neben seiner Tätigkeit als Schulbegleiter intensiv um die Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Mit ganz viel Herz ist er dabei, wie auch beim Shooting für die Ehrenamt-Kampagne. Prompt zugesagt hatte auch Florian Lange alias Herr Schneider. Der TV-bekannte Modedesigner stand schon mit Guido Maria Kretschmer vor der Kamera. Fürs Shooting zur SPZ-Kampagne lud er das Fototeam sogar in seine Schneiderwerkstatt ein. Dritte im Bunde ist die Bloggerin Franziska Kudobe. Als franzigarciafernandez gibt sie im Internet tausenden Fans Schmink- und Styling-Tipps. Jetzt lächelte sie für die Ehrenamt-Kampagne des SPZ in die Kamera. In ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin (Vitalis-Rehaklinik) kümmert sie sich schon jetzt fürsorglich um andere Menschen.