Seifenfabrik wandelt sich zum Wohntraum

Als Schmuckstück würde die wobra das Deutsche Dorf 1 sicher gern wieder im Bestand wissen, entschied sich aber 2013 für den Verkauf. Allerdings hatte sie die Immobilie auch erst acht Jahre in Besitz und manchen Vorteil daraus gezogen. Ex-wobra-Chef Klaus Deschner holte die Fabrik samt 2.600 qm großem Grundstück im Jahr 2005 recht günstig per Zwangsversteigerung. Als Ergänzung zur großangelegten Sanierung der wobra-Blöcke in der Sankt-Annen-Straße. Das Fabrikgelände bot Platz für Zufahrt, Grün und Mieterparkplätze und für Visionen einer weiteren Sanierung. Vorerst verhüllte man den Ziegelbau, schmiedete Pläne und verkaufte schließlich das Objekt - allerdings nur mit 1.000 qm Grund und Boden. Und darin schlummert noch ein 140 qm großer Keller vom 1789 gebauten Stadtpalais der Familie von Rochow, das bis 1945 an der Ecke St.-Annen-Straße und Deutsches Dorf stand. Darin hatte übrigens 1842 ein "Seifenhändler Zieten" sein Geschäft eröffnet. Ob auf seiner Familie die um 1900 gebaute Seifenfabrik fußt? Im 21. Jahrhundert steht sie jedenfalls noch immer und wird wohnlich. "Meine größte Herausforderung als Bauherr", beschreibt Ralf Pape, der sich schon an Altbauten in der Wilhelmsdorfer und Plauer Straße sowie in der Kurstraße bewiesen hat. Der Fabrikbau im Deutschen Dorf hatte zum Teil keine Geschossdecken und ist inzwischen zu einem Viergeschosser mit teilunterkellertem, abgestuftem Seitenflügel geworden. Darin ist ein Fahrstuhl integriert, der das komplette Gebäude erschließt, ausgenommen die beiden Wohnungen im Obergeschoss des Altbaus, die dafür aber mit einer Dachterrasse aufwarten. Ansonsten gibt es Terrassen im Erdgeschoss und Balkone. Insgesamt sind neun Wohnungen, 75 bis 140 qm groß, entstanden und allesamt schon reserviert. Ebenfalls reserviert ist ein Großteil des Altbaus "für einen sozialen Bereich" und ein Gewerberaum für eine Physiotherapie. Zu haben sind noch eine Ladenfläche (128 qm) und zwei Büroräume (85/110 qm). Zu erfragen bei Bauherr Ralf Pape unter 0172-1562074. Womöglich ist später noch der Rochow-Keller eine Mietoption. Pape: "Ich würde ihn sehr gerne öffentlich zugänglich machen, aber vorerst bleiben die einen Meter dicken Mauern unangetastet." Das Wohn- und Geschäftshaus soll fertig werden, samt Hofbereich mit Mieterparkplätzen.