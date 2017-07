Konzerte, Rummel und Schlangenshow in Müllrose

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Der Müllroser Seezauber und das Schützenfest werden in diesem Jahr vom 4. bis 6. August gefeiert. Ein kunterbuntes und vielfältiges Kulturprogramm mit Musik und Tanz, Spiel und Spaß für Kinder, Ponyreiten, Kinderschminken, Märchenlesung, ein Rummelvergnügen mit Kribbeleffekt und ein farbenfroh schillerndes Höhenfeuerwerk über dem Großen Müllroser See - das sind die Zutaten des beliebten Seezaubers.

Am Freitag, den 4. August, startet das Fest traditionell mit dem Pokal- und Bürgerschießen der Schützengilde auf dem Schützenplatz, dem großen Rummelvergnügen mit verschiedenen Attraktionen auf der Festwiese und ab 19 Uhr mit der Sommernachtsparty auf der Freilichtbühne.

Am Sonnabend um 14 Uhr eröffnen Bürgermeister Detlef Meine und Amtsdirektor Matthias Vogel das Fest auf der Freilichtbühne im Schützenpark. Es folgt ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Mit von der Partie sind die Talenteshow des Landkreises Oder-Spree "Auf LOS geht's LOS" mit den VOC Finalisten Annett Hamann & Rudi Eichhorn, Event Dance Sarah, Millane Neuland und weiteren Künstlern. Auch für die Kleinsten ist gesorgt mit dem Kindershow-Programm mit Max und Tini. Anschließend zeigt das"Mixdorfer Schlaube-Getümmel" seine Tänze. Zum Schunkeln und Tanzen lädt ab 17.30 Uhr Wolf Junghannß ein. Es folgen orientalische Tänze aus Tausendundeiner Nacht mit der Gruppe Jamalat und exotisch bleibt es auch bei Xenias Schlangenshow. Am Abend heißt es dann Bühne frei für Fun Fair. Ausgelassen und beschwingt geht es weiter mit der Aftershowparty mit DJ Flocky.

Doch auch rund um das Schützenhaus wird von 14 bis 18 Uhr einiges geboten. Es gibt zahlreiche Mitmachangebote für Kinder, wie Kinderschminken, Hüpfburg, Trampolin, Märchenlesung und erfrischende Wasserspiele.

Auf der Seepromenade sorgt DJ Tommi am Sonnabendnachmittag für Tanzlaune. Auch die Boote des Frankfurter Modellbootsportvereins drehen wieder ihre rasanten Runden. Von 14 bis 16 Uhr bietet der Müllroser Sportverein Schnuppersegeln auf dem Großen Müllroser See an. Ab 19 Uhr gibt es dann auch im Strandbad an der Villa del Lago ausgelassene Stimmung und Feierlaune mit der Seezauber Strandparty. Ein weiteres Highlight ist das Höhenfeuerwerk am Sonnabend über dem Großen Müllroser See um 22.15 Uhr.

Der Sonntag lockt die Besucher mit einem zünftigen Frühschoppen auf der Seepromenade. Ab 10 Uhr beginnt das Seekonzert mit dem Musikverein Müllrose mit einem gemischten Repertoire von Klassik bis Rock. Ebenfalls ab 10 Uhr drehen sich am Sonntag auf der Festwiese die Fahrgeschäfte zum Familienpreis. Um 13.30 Uhr startet der Müllroser Stadtspaziergang vom Haus des Gastes. Der Eintritt zum Seezauber ist frei.