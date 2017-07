Findling - ein Buch aus Stein

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die ersten Ferientage sind vorbei, da freuen sich Kerstin und Jürgen Meyer schon auf das Ende: Dann werden sie mit einem ganz neuen und innovativen Produkt den Werbemittelmarkt erobern, das noch kaum jemand in der Hand gehabt hat. Es ist ein dunkelgraues Buch mit rund 100 weißen Seiten, das sich anders anfasst als herkömmliche Notizbücher. Darauf kommt es Kerstin und Jürgen Meyer, die mit ihrer Vier-Mann-Firma "meyer2 - haptische Werbung" im Strausberger Technologie- und Innovationscentrum STIC sitzen, an. Der Kunde, der ein solches Notizbuch geschenkt bekommt, merkt auf. Und das soll er auch, das ist schließlich Ziel jeglicher Werbung. Ursache der Aufmerksamkeit ist das ungewöhnliche Material, aus dem die gut beschreibbaren und wasserfesten Seiten bestehen, aus Stein. "Konkret ist es zu 80 Prozent Kalksteinmehl, wie man es aus Rüdersdorf kennt, und zu 20 Prozent ein Polyurethan-Kunststoff", sagt Jürgen Meyer. Die Firma, die allein dieses einzigartige Papier herstellt, sitzt in Südkorea. Was den Meyers wichtig ist: Für die Herstellung einer Tonne Steinpapier kein Baum, kein Wasser und keinerlei Chemikalie fürs Bleichen usw. verwendet. Man verursacht 480 Kilogramm Kohlendioxid (herkömmliches Papier 1430 kg) und braucht 800 Kilowattstunden. "Es ist also nicht nur innovativ, sondern auch sehr nachhaltig", sagt Meyer, der das Buch zum Ferienende zunächst bei seinem Stammkunden, dem Auswärtigen Amt, vermarktet.