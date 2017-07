artikel-ansicht/dg/0/

Campen mit den König-David-Kids in Falkenhagen

Falkenhagen (MOZ) Wie viele Männer braucht es, um eine Jurte aufzubauen? Das fragten sich die Helfer des CVJM im Oderbruch am Donnerstag. Es brauchte tatsächlich viele Hände, um alle Stangen zu halten, Schnüre zu spannen und Heringe in den Boden zu hämmern. Die große Jurte, die nach einer halben Stunde stand, ist seit Sonnabend Teil des christlichen Kids-Camps und später des Teenie-Camps. Beide finden auf der Falkenhagener Sport- und Freizeitanlage am Schwarzen See statt.

Gemeinsam wird's geschafft: Helfer der CVJM im Oderbruch bauen die Jurte für das Zeltlager des Kinder-Camps 2017 am Schwarzen See in Falkenhagen auf. Dort gibt es bis zum 29. Juli ein tolles Freizeitangebot für jüngere und ältere Ferienkinder.



© Alina ben Larbi