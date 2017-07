Schnulzen und Popsongs über die Wechseljahre

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir sind mit den Proben in Wien eigentlich durch", sagt Matthias Raupach, Intendant der Sommerkomödie im Oderbruch, der die Regie führt. Wenn am Montag die vier Schauspielerinnen die Kurstadt erreichen, wird ihr Zusammenspiel den letzten Schliff bekommen. Denn erstmals proben sie auf der Bühne des Filmtheaters. Matthias Raupach selbst hat jetzt einen kürzeren Weg nach Bad Freienwalde. Der in Wriezen geborene Schauspieler und Regisseur hat der österreichischen Hauptstadt den Rücken gekehrt und lebt jetzt in Berlin.

Mit seiner Mutter Gertrud Raupach und weiteren Mitgliedern und Helfern des Vereins Musiktheater Brandenburg hat er die Kulissen gestrichen und aufgebaut. Die Holzteile fertigte wie sei Jahren die Tischlerei Lutz Schirrmann. Das große Poster, das den Hintergrund der Bühne bildet, zeigt eine Passagiermaschine von vorne. Raupach verwandelt die Bühne in die Abflughalle eines Flughafens.

Dort spielt "Heiße Zeiten - das Wechseljahre-Musical". Vier Frauen, die rein zufällig dort zusammenkommen, wollen nach New York fliegen. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Karrierefrau findet trotz aller Terminnot immer noch Zeit für einen One-Night-Stand. Da gibt es die naive Hausfrau, deren Gedanken immer bei ihrem Mann und ihrer Familie sind. Natürlich darf auch die vornehme Dame nicht fehlen, für die die Contenance das wichtigste im Leben zu sein scheint. Und zuletzt die junge Frau, die aber auch nicht mehr ganz jung ist und bisher vergeblich versucht hat, ein Kind zu bekommen.

Die Zuschauer erwartet eine Mischung aus szenischem Spiel und viel Musik der siebziger, achtziger und neunziger Jahre. "Dabei erklingen bekannte Rock- und Popsongs wie von Abba, aber auch Schnulzen und Klassiker der Diskowelle", kündigt Matthias Raupach schmunzelnd an. Die Texte seien für die Handlung in die deutsche Sprache umgeschrieben worden.

Für sein "Wechseljahre-Musical" hat der Sommerkomödien-Intendant vier Schauspielerinnen engagiert, die entweder "alte Häsinnen" auf der Filmtheater-Bühne oder ganz neu in Bad Freienwalde sind. Astrid Golda (die Hausfrau) spielte bereits bei "Frühere Verhältnisse" und "Sing, Baby, Sing" mit und trat häufiger beim Weihnachtsprogramm auf. Mit Susanne Rader (die Vornehme) brachte Raupach ein Marlene-Dietrich-Programm auf die Bühne. Für Tina Schöltzke (die Junge) und Carmen Wiederstein (die Karrierefrau) stellt der Auftritt in Bad Freienwalde eine Premiere dar. Für das musikalische Einstudieren konnte Raupach wieder Andreas Brencic gewinnen, mit dem er schon länger zusammenarbeitet.

Die Vorpremiere ist am 3. August, die Gala-Premiere am 4. August, jeweils 19.30 Uhr. Für die insgesamt 16 Termine bereiten die 30 Mitglieder des Vereins Musiktheater Brandenburg ehrenamtlich das Büfett zu, verkaufen die Tickets an der Abendkasse und betreuen die Garderobe. Die Sommerkomödie ist am 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. August, jeweils um 19.30 Uhr sowie am 6., 13., 20., und 27. August jeweils um 16 Uhr.

Karten gibt es in der Tourist-Information und im MOZ-Ticket-Service 0335 66599558