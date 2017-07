Schlagabtausch fürs Radio

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590820/

Die Redaktion des Radiosenders vom rbb hatte Frankfurt mit Bedacht als Kulisse für die zweistündige Livesendung ausgesucht. Denn viele der Themen, die in den nächsten Wochen den bisher eher müden Wahlkampf bestimmen dürften, spiegeln sich exemplarisch auch in der Oderregion. Ein Beispiel: Die Wirtschaft brummt (zumindest für Ostbrandenburger Verhältnisse), die Arbeitslosenquote sank zuletzt auf unter 7 Prozent - zugleich aber können viele von dem, was sie erwirtschaften, nicht leben, müssen Löhne und Renten aufgestockt werden. Ein zweites: die Energiewende halten die meisten zwar für notwendig, noch mehr Windkraftanlangen allerdings für entbehrlich. Und ein letztes: Statistisch gesehen geht die Kriminalität in Ostbrandenburg zurück. "Trotzdem spielt das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr große, möglicherweise wahlentscheidende Rolle", konstatiert Jürgen Neyer, Professor für Europäische und Internationale Politik an der Viadrina, in einem Expertengespräch noch vor der eigentlichen Talkrunde.

Die ist wenige Wochen vor dem Urnengang ein erstes echtes Brandenburger Gipfeltreffen in Sachen Bundestagswahlkampf. Neben Patzelt und Gauland haben Annalena Baerbock (Grünen), Kirsten Tackmann (Linke), Linda Teuteberg (FDP) und Stefan Zierke (SPD) im Foyer des Kleist Forums Platz genommen - fast alles Spitzenkandidaten ihrer Parteien im Land Brandenburg.

Rund 80 Frankfurter dürfen mitreden und zuschauen, wie Radioeins-Moderator Marco Seiffert hartnäckig aus den Politikern klare Positionen herauszukitzeln versucht. Das ist oft gar nicht so einfach, wie sich etwa beim Thema innere Sicherheit zeigt. "Angst ist ein Zustand, den man ernst nehmen muss, zumal, wenn man Wahlen gewinnen will", meint Patzelt blumig und zugleich unverblümt. Der frühere Frankfurter OB bringt damit vor allem auf den Punkt, warum er es in seinem Wahlkreis mit dem Potsdamer Alexander Gauland - Spitzenkandidat der AfD - als Kontrahenten um das Direktmandat zu tun hat. Doch abgesehen von der Forderung nach mehr Polizei und Fachpersonal in den Sicherheitsbehörden hat Patzelt selbst wenig zu sagen.

Gauland will von einem Rückgang bei der Zahl begangener Straftaten im Land nichts wissen. "Sie brauchen mir nicht mit Statistik kommen. Die Menschen draußen sehen das anders", sagt er. Sie hätten das Gefühl, die Polizei sei nicht mehr rechtzeitig da, wenn etwas passiere, wie bei den G20-Krawallen in Hamburg, die "eine linksbürgerliche Schickeria" mitzuverantworten habe.

"Wir dürfen diese Ängste, dieses Klima des Misstrauens nicht auch noch schüren", appelliert Kirsten Tackmann, seit 2005 Mitglied im Bundestag. Die Forderungen vieler ihrer Politikerkollegen nach mehr Polizei seien zwar nicht unberechtigt, "aber wir wollen keinen Polizeistaat".

Den will auch Annalena Baerbock verhindern. Sie warnt vor mehr öffentlichen Videokameras und zügelloser Vorratsdatenspeicherung. "Mit einem Wust von Daten", so Annalena Baerbock, lasse sich Terrorismus nicht verhindern - durch eine verstärkte Zusammenarbeit der Polizeibehörden in Europa schon eher. "Wenn wir wirklich etwas für mehr Sicherheit tun wollen, dann müssen wir für mehr Europa sorgen".

Deutlicher gehen die Meinungen in Sachen Umwelt und Klima auseinander. Während es Annalena Baerbock "unverantwortlich" und "zukunftsvergessen" findet, dass, wie nun in Brandenburg, Arbeitsplätze und Umwelt gegeneinander ausgespielt werden, fordert die Liberale Linda Teuteberg einen "Energiewandel mit Maß und Mitte". An der Braunkohle in der Lausitz komme man auch mit Blick auf die Strompreise vorerst nicht vorbei. Außerdem kritisiert sie, dass Technologien wie die Windkraft einseitig und "ideologisch begründet subventioniert werden". Sozialdemokrat Stefan Zierke aus der Uckermark sieht das ähnlich. Brandenburg leiste bereits einen sehr großen Beitrag zur Energiewende. "Am Ende aber muss Strom aus der Steckdose kommen", betont der Prenzlauer. Wer also sofort aus der Kohle aussteigen wolle, müsse dann auch mit Atomstrom aus Polen leben.

Gaulands Position in dieser Frage ist schlicht: Es brauche gar keine Klimapolitik. Denn es sei umstritten, "ob der Klimawandel menschengemacht ist". Die AfD fordere eine marktorientierte Energiepolitik. "Interventionen in den Markt lehnen wir ab."

"Absolut unverantwortlich", findet das nicht nur Martin Patzelt, der stattdessen mehr Geld in die Forschung für erneuerbare Energien investieren will. Für Kirsten Tackmann ist Energiepolitik untrennbar auch "eine soziale und eine globale Frage". Viele Menschen müssten wegen des Klimawandels bereits ihre Heimat verlassen.

Über Flüchtlinge wird am Donnerstagabend eher am Rande und im Zusammenhang mit einem vor allem von FDP und AfD geforderten Einwanderungsgesetz diskutiert. Auch konkrete Frankfurter Probleme kommen wenig zur Sprache - abgesehen vielleicht vom Thema Altersarmut, das alle mit einer je eigenen Reform des Rentensystems anpacken wollen.

Am Ende hätte ein Eingangsstatement von Viadrina-Politikexperte Jürgen Neyer auch das Schlusswort sein können: "Die Herausforderung sind riesengroß, die Antworten der Parteien darauf bisher eher mau."