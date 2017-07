Bronzetag in Brest

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1590822/

Den weitesten Weg hatten die beiden Sportschüler Leonie Karge und Julian Jahnke. Sie waren mit einem Auswahlteam des Landes Brandenburgs bei den Baltic-Sea-Games in Brest (Weißrussland). Leonie erkämpfte sich zwei Bronzemedaillen und erntete viel Lob von ihrem Trainer Thomas Luckau. Julian hatte bei diesem Wettkampf ein wenig Pech, denn trotz guter Leistungen gelang ihm nicht der Sprung aufs Podest. Zwei vierte Plätze waren aber dennoch der Lohn für ein intensives Trainingsjahr.

Ebenfalls im Schwimmbecken aktiv war das Wettkampfteam um Trainerin Catrin Marschalek beim Pokalwettkampf des Alten Fritz in Potsdam. In der neu gebauten Schwimmhalle "Blue" ging es für die jüngeren Schwimmer darum, vielleicht doch noch die eine oder andere Kaderzeit zu schwimmen. Insgesamt standen am Ende zahlreiche Medaillen und neue persönliche Bestleistungen zu Buche.

Neben den Beckenschwimmern gab es auch wieder eine Vielzahl an Sportlern, die sich zum Saisonabschluss ins bewegte Freiwasser stürzten. Sechs Aktive wählten hierfür einen Start bei den Norddeutschen Meisterschaften in Mölln, drei von ihnen sicherten sich über die Einzelstrecken von 2500 Meter sogar eine Medaille. Für die Potsdamer Sportschülerin Laura Braune gab es die Goldmedaille, ein für sie persönlich sehr schöner Erfolg, denn sie wird zu Beginn des neuen Schuljahres zurückkehren in die Oderstadt. Die weiteren Medaillen erschwammen sich Anton Buchholz mit Silber und Madeleine Vierkant mit Bronze. Nicht auf dem Podest, aber zufrieden mit ihren Leistungen über 2500 m sowie in der Staffel waren Lea Otto (4.) und Catharina Krüger (6.). In den Staffeln erreichte man die Plätze 14 und 18.

Am schönen Straußsee hieß es für einige Freiwasser-Neulinge mal einen etwas anderen Wettkampf zu schwimmen. Den Anfang machte hierbei Carolin Methke über die fünf Kilometer. Als erfahrene Freiwasserathletin schaffte sie eine gute Renneinteilung und freute sich über den Sieg in der AK 25 sowie Platz 3 in der Gesamtwertung der Damen. Im Anschluss stand sie den jungen Sportlern als Trainerin zur Seite und gab wichtige Hinweise. Sehr zufrieden zeigte sie sich mit den Leistungen über die 1250 m der Damen und Herren. Drei Siege gab es durch Pepe Müller, Leo Pochzosz und Marleen Brandt. Hinzu kamen Podestplätze durch Jacob Rotsch, Dominik Wendland, Malte Engelmann, Tabea Sasse (alle 2.) und Lilien Bowitz (3.). Gute Rennen zeigten auch Lara Grützmacher, Frida Charlotte Kochinke, Emelie Lemke und Ines Kensbock.