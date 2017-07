Mal schnell an die Ostsee gerannt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Am frühen Sonntagmorgen starten sie wieder auf große Tour, etwa 65 Ultraläufer aus ganz Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz. Der erste Laufschritt wird am Berliner Dom gemacht, das Ziel ist dann am Donnerstag nach fünf langen und anstrengenden Etappen direkt an der Strandpromenade auf der Insel Usedom erreicht. Das Ganze ist ein offizieller Wettkampf mit Zeiten und Platzierungen, geehrt wird am Ende aber jeder der es geschafft hat und das ist auch wohlverdient.

Während der dazwischenliegenden fünf Tage haben die Läufer zwischen 59 und 70 km am Stück zurückzulegen. Das ist wirklich nur etwas für gut trainierte Sportler. Was motiviert sie zu solchen Strapazen? Unter anderem die Gelegenheit, entlang des Berlin-Usedom-Radfernweges eine wunderschöne Landschaft zu erleben, die man nur abseits der großen Straßen zu sehen bekommt.

Gleich auf der ersten Etappe nach dem Start am Berliner Dom wird durch den Barnim gelaufen. In Röntgental, Zepernick, Bernau, Ladeburg, Biesenthal und später dann auch in Eichhorst kann man den Läufern zujubeln oder den einen oder anderen auch mal aufmuntern. In Zepernick oder Ladeburg wäre auch Gelegenheit, sich von den Versorgern etwas über das Vorhaben berichten zu lassen. Man findet beispielsweise einen Stand an der Eichendorffstraße in Zepernick oder an der Einmündung in die Fahrradstraße nach Lobetal in Ladeburg, wahlweise auch am Schlossberg in Biesenthal. Etappenorte sind Joachimsthal, Prenzlau, Eggesin und die Stadt Usedom, das Ziel dann im Ostseebad Karlshagen.

Genächtigt wird in Sporthallen, jeden Abend breiten die Sportler ihre Isomatten auf dem Boden aus, um sich wenigstens etwas von den langen Etappen zu erholen. Am nächsten Morgen geht es aber immer früh weiter.

Das Organisationsteam für ein solches Unternehmen umfasst beinah die gleiche Zahl an Menschen wie es Läufer sind. Etwa alle acht bis zehn Kilometer stehen Posten mit Versorgung, es gibt Gepäcktransport, ein Frühstücksteam, Physiotherapie. Eine enorme Logistik, die das Team um die beiden Veranstaltungsleiter Lutz Raschke und Jörg Stutzke von der LG Nord Berlin da zu bewältigen hat. Beide sind aber ein inzwischen eingespieltes Team und organisieren bereits das zehnte Jahr gemeinsam.

Zwei Läufer sind bislang bei allen Ausgaben dabei gewesen und dazu auch immer im Ziel angekommen. Diethard Steinbrecher aus Cottbus und Silke Stutzke aus Klosterfelde. Wenn sie - und darauf hoffen natürlich alle - auch in diesem Jahr in Karlshagen ankommen, sind es bereits mehr als 2500 Laufkilometer, die sie zwischen Berlin und Usedom zurückgelegt haben. Dirk Richter aus Wandlitz ist der zweite einheimische Läufer. Für ihn ist es das dritte Mal.