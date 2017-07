Wohnmobilrastplatz im Amt Brück

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Der Tourismusverein Zauche-Fläming e.V. (TZF) begrüßt ausdrücklich die Bemühungen des Amtes Brück innerhalb des Amtsgebietes einen Rastplatz für Wohnmobile anzusiedeln. "Wir sind trotz aller Probleme und Mühen, die dadurch entstehen könnten, überzeugt, dass dies als ein touristischer Anziehungspunkt zu werten ist", sagt Vereinschef Achim Liesecke. Solche Rastplätze sind im Fläming selten. Es gibt nur einen Campingplatz in Rädigke und dazu eine Raststelle an der Steintherme in Bad Belzig.