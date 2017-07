Vier Landesmeister aus Angermünde

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Zum letzten Championat vor den Sommerferien reisten sieben Gewichtheber der TSG Angermünde zu den Landesmeisterschaften in der Gruppe der Kinder A bis C nach Cottbus. Aus sieben Vereinen des Landes kämpften 48 junge Heber der Jahrgänge 2005 bis 2012 um die begehrten Titel und Medaillen. Gekämpft wurde im olympischen Zweikampf (Reißen/Stoßen) und in einem athletischen Teil, bestehend aus Schlussdreisprung, Kugelschocken, Pendellauf und dem Bauchmuskeltest bei den Kindern C.

Den Anfang machte die Gruppe der Kinder A, Jahrgang 2005/06. Als erster war Kean Aprin an der Hantel (bis 45 kg). Er schaffte in seinem ersten Wettkampf mit drei Versuchen 21 kg und lag damit vorn. Nervösität im Stoßen brachten nur einen Versuch mit 19 kg in die Wertung. Wertvolle Punkte kamen in der Athletik beim Schlussdreisprung 5,17 m und dem Pendellauf 13 sek dazu, was letztlich die Silbermedaille brachte. Leonie Bielke (bis 40 kg) verbesserte ihr Zweikampfergebnis durch 21 kg im Reißen und 23 kg im Stoßen um 4 kg und erreichte ebenfalls Silber. Zeitgleich zum olympischen Zweikampf kämpfte die Gruppe der Kinder B und C in der Athletik. In der stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 30 kg dominierte Karl Wolff durch Tagesbestleistungen im Pendellauf mit 11,4 sek, der Weite von 1,77 m im Schlussweitsprung und 7,05 im Kugelschocken. Aber auch die Leistung von 15 kg im Reißen durch besseren Technikwert versetzte seine fünf Kontrahenten auf die nachfolgenden Plätze. Landesmeister wurden auch Domenic Radtke bis 40 kg und Luna Jolie Bielke bis 32 kg. Mit Silber in der Tasche kehrte Julien Tech (bis 40 kg) zurück. Der vierte Landestitel ging an die jüngste TSG-Teilnehmerin Julia Busch (bis 28 kg), die im Kugelschocken 5,65 m, im Schlussweitsprung 1,32 m und im 12-m-Wechselsprint in 6,9 sek schaffte. Mit vier Landestiteln und drei Silbermedaillen geht die Abteilung Gewichtheben in die Sommerpause.