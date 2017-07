Systeme und Positionen im Test

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Trotz der frühen Phase der Vorbereitung auf die kommende Fußballsaison, zeigten sich im Testspiel von Grün-Weiß Ahrensfelde und dem FSV Bernau beide Mannschaften schon recht gut in Form. Am Ende hieß es 4:2 für den frischgebackenen Bernauer Brandenburgligisten gegen den Vertreter der Landesklasse Nord.

"Nach zwei harten Trainingseinheiten stand für uns dabei die Bewegung mit Ball im Vordergrund, das Ergebnis war nicht wichtig", sagte Grün-Weiß Trainer Bernd Schönfelder. Bei insgesamt sieben Neuzugängen wurden Spieler und Positionen getestet. "Wir wollten schauen, inwieweit wir so auch neue Systeme in Angriff nehmen können und auf verschiedene Situationen flexibel reagieren zu können", erklärte Schönfelder. Neben der angestammten Viererkette in der Defensive wollen die Ahrensfelder in der kommenden Spielzeit auch die Dreierkette mit ins eigene Repertoire aufnehmen. Daran wollen sie auch im Spiel gegen Fortuna Biesdorf (Sonnabend, 14 Uhr) weiter feilen.

"Es war ein toller Test, Ahrensfelde hat klasse dagegengehalten, doch am Ende hat sich unsere Qualität durchgesetzt", sagte FSV-Coach Christian Städig. Auch er probierte seine Spieler auf verschiedenen Positionen aus, um bei Ausfällen Alternativen in der Hinterhand zu haben und auch mit Überraschungsmomenten für den Gegner nicht ausrechenbar zu sein. Am Sonntag testen die Bernauer zu Hause gegen Lichtenberg 47 (13 Uhr).