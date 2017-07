Mit dem Tesla nach Linthe

artikel-ansicht/dg/0/

Auf seine Initiative hin soll Linthe ein möglicher Stützpunkte der Firma Tesla in der Region werden. Solche Ladestationen können den Tourismus ankurbeln. Da eine Ladung zwischen 40 Minuten und mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann, werden die Fahrer vor Ort einige Zeit verbringen, einkaufen, essen und gegebenenfalls übernachten. Ihre Erfahrungen werden sie innerhalb der Gemeinschaft weitergeben.

In Linthe könnten neben den erwähnten acht Ladestationen zwei weitere entstehen, die für Fahrzeuge anderer Marken nutzbar sind. "Es wäre ein Gewinn für die Region", ist der Tourismusvereinsvorsitzende Achim Liesecke überzeugt. In Linthe selbst gibt es schon zwei Ladestationen, eine am Autohof beim Schnellrestaurant McDonalds und eine weitere beim "Linther Hof". Volkmar Paul, Besitzer des Hotels, plant außerdem den Aufbau weiterer Elektrotankstellen auf seinem Grundstück.

Der Aufbau weiterer Stationen im Amtsgebiet wäre folgerichtig ebenfalls begrüßenswert. Nach Meinung des Vorstands des "TZF" würden sich dafür ganz besonders der Bahnhofsvorplatz in Brück, der Marktplatz in Borkheide, der Anger in Golzow, der Astrid-Lindgren-Platz in Borkwalde und der Gutspark in Cammer eignen. "Dem Elektroantrieb gehört die Zukunft und wir sollten dabei sein", ist sich Liesecke sicher und hofft auf Investoren. Der Tourismusverein Zauche-Fläming e.V., bis vor kurzem FVV Brück e.V., hat 39 Mitglieder. Ihm gehören alle sechs amtsangehörigen Gemeinden sowie Gastronomen, Beherbergungsbetriebe und andere touristische Dienstleister an.