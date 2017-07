Vermieter fördert Wildwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Kathleen Weiß betreut für die WHG Naturschutzprojekte. Sie steht auf dem Platz an der Friedenseiche -an dem Schild, das den Wildwuchs erklärt. © MOZ/Sven Klamann

"Nachdem an der Friedenseiche in Finow die Straße und der Platz neu gestaltet wurden, müsste jetzt nur das Unkraut beseitigt werden! Blumen würden dem Areal gut tun", lautet ein frischer Eintrag im Bürgerinformationsportal Maerker, das auf der Internetseite der Stadt Eberswalde geschaltet ist. Die Antwort aus dem Rathaus kommt prompt. Der Beschwerdeführer erfährt, dass die WHG dort, unterstützt von der Stadt und ausgestattet durch den Naturschutzbund, Samen für eine wilde Bienenweide ausgesät habe, die gerade in voller Blüte stehe. "Es ist daher keineswegs vorgesehen, die Wiese um die Friedenseiche abzumähen", heißt es weiter. Schließlich sei die grünbunte Vielfalt eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. An den Bänken würden aber noch große Blumenkübel aufgestellt sowie mit Lavendel und Rosen bepflanzt.

Alles in allem 32 000 Quadratmeter Grünfläche hat die WHG als naturbelassene Wiese auszeichnen lassen - mit Schildern, die den Verzicht auf den ständigen Einsatz von Rasenmähern als Beitrag zum Artenschutz erklären. "Wir möchten, dass unsere Mieter und alle, die an diesen Flächen vorbeikommen, den Naturschutzgedanken anerkennen", sagt Kathleen Weiß, die bei der WHG in der Kundenbetreuung arbeitet und die Naturschutzprojekte begleitet. Niemand solle denken, dass die Rasenmäher defekt seien, weil das Gras an manchen Stellen höher stehe, fügt sie hinzu. Der Wildwuchs darf sich demnach auf einem Areal breitmachen, das viereinhalb Fußballplätzen in Standardgröße entspricht. Gemäht wird da nur einmal pro Jahr - zum Saisonende im Herbst.

Auf immerhin 165 000 Quadratmeter, also 23 Fußballplätze, bringen es die Grünflächen, die zwischen 1. April und 30. Oktober fünfmal einem Rasenschnitt unterzogen werden. "Das ist vielen Mietern wichtig", sagt Kai-Uwe Knuth, der bei der WHG für die technische Koordination der Objektbetreuung zuständig ist.

Die naturbelassenen Wiesen würden Insekten einen Lebensraum und Vögeln eine Nahrungsquelle bieten, fügt Kathleen Weiß hinzu. "Mancherorts sind diese Grünanlagen auch Rückzugsorte für Amphibien", sagt sie.

Das Rondell unter der Friedenseiche in Finow, direkt am Geschäftssitz der WHG in der Dorfstraße 9, sei aktuell dazugekommen. In Zusammenarbeit mit Studierenden der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung sollen dort bald auch eine große Hinweistafel und ein Insektenhotel aufgestellt werden, kündigt die WHG-Mitarbeiterin weiterhin an.

Die Tochtergesellschaft der Stadt ist mit 5800 Wohnungen Eberswaldes größter Vermieter. Als Nummer zwei trägt die Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow für 3500 Wohnungen Verantwortung. Auch dort rücke die Grünflächenpflege zukünftig stärker in den Fokus, sagt Claudia Riethbaum, die bei der WBG das Marketing koordiniert. Dies sei den neuen Vorständen Volker Klich und Guido Niehaus wichtig, die für die ersten Flächen bereits veränderte Verträge abgeschlossen hätten. "Unser oberstes Ziel ist es, dass sich unsere Mieter und Mitglieder in ihren Wohnungen und in ihrem Umfeld wohlfühlen können", betont die WBG-Mitarbeiterin. Das Grünpflegemanagement werde daher nach und nach überarbeitet. "Wir betrachten die Grünflächen, Hecken und Gehwege dabei als Einheit", sagt sie. Ab 2018 soll bei der Genossenschaft das stärker qualitätsorientierte Konzept in Sachen Grünflächen umgesetzt werden. Die Vorstände würden aber weiter ihr Hauptaugenmerk darauf lenken, den Wohnungsleerstand zu senken.

In der Antwort, die auf die Beschwerde zum Wildwuchs im Bürgerinformationsportal Maerker gegeben wird, heißt es: Die Prüfung habe ergeben, dass das Grün kein Unkraut sei.