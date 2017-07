Eine Stadt der Baukräne

artikel-ansicht/dg/0/

An die 650 Wohnungen sollen im einstigen Heeresbekleidungsnebenamt am Schönfelder Weg entstehen. Gleich daneben, am Schönfelder Weg/Ecke Börnicker Chaussee, ist der Bau weiterer 130 Wohnungen geplant, ebenfalls in mehrgeschossigen Häusern. Baukräne stehen "Im Blumenhag", wo die städtische Wobau ihr jüngstes Projekt im sozialen Wohnungsbau umsetzt. Vis-a-vis, an der Schönower Chaussee, werden straßenbegleitend ebenfalls mehrgeschossige Häuser errichtet und dahinter, an der Konrad-Zuse-Straße, ein Viertel mit Einfamilienhäusern vollendet. In Sichtweite, an der Oranienburger und in der Fichtestraße, sind mehrere neue Stadtvillen, errichtet von der Wohnungsbaugenossenschaft "Einheit" bereits bezogen.

Gebaut werden Einfamilienhaussiedlungen in Ladeburg - An der Plantage - und in Schönow auf dem ehemaligen Kabelwerk-Gelände. Eine Siedlung mit Reihen, Ein- und Zweifamilienhäusern entsteht gerade an der Spreeallee/Havelstraße in Friedenstal. Und in ihrer jüngsten Sitzung haben die Bernauer Stadtverordneten ein weiteres großes Projekt für die Zepernicker Chaussee/Lenastraße befördert. Sie erteilten ihre Zustimmung zum städtebaulichen Vertrag und zum Bebauungsplan. Letzterer sieht die Errichtung von 190 bis maximal 210 neuer Wohnungen vor, "um der wachsenden Nachfrage in Bernau Rechnung zu tragen", wie es in dem B-Plan-Entwurf heißt.

In der Tat sind Grundstücke in Bernau und Umgebung begehrt. In der neuen Einfamilienhaussiedlung zwischen Konrad-Zuse-Straße und Schönower Chaussee, hergerichtet von der städtischen Entwicklungsgesellschaft STAB, kostete der Quadratmeter 120 Euro. Fast ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, das Kaufwillige für den Quadratmeter auf dem ehemaligen Kabelwerk-Gelände bis zu 270 Euro bieten. Auch die Stadt macht seit vergangenem Jahr die Erfahrung, dass von ihr zum Kauf angebotene Grundstücke Preise erzielen, die weit über dem Verkehrswert liegen. "Die Gebote liegen durchschnittlich um 30 Prozent höher als der gutachterlich festgestellte Verkehrswert", weiß Bürgermeister André Stahl (Linke).

Doch nicht bei jedem löst der Run auf Bernau Freude aus. Die Bernauer Bündnisgrünen um die Stadtverordneten Thomas Dyhr und Klaus Labod fordern bereits seit längerem eine Debatte über die Entwicklung der Stadt. Und auch beim Bündnis für Bernau (bfB) wächst die Skepsis angesichts des Baubooms. "Wir pflastern uns immer mehr zu", stellte Stadtverordneter Thomas Werner missbilligend fest, als jüngst die Baupläne für 2000 Wohnungen an der Schwanebecker Chaussee vorgestellt wurden.

Welche Entwicklung wünschen sich die Bernauer für ihre Stadt? Zu diesem Thema hat die MOZ eine telefonische Meinungsumfrage in Auftrag gegeben. Sie wird von einem Bremer Unternehmen im Namen unserer Zeitung durchgeführt. Meinungen, Analysen und Hintergründe sowie die Ergebnisse der Umfrage sind Gegenstand der Berichterstattung in den kommenden Wochen.