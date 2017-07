artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (kd) Im Sportbad der Turm-Erlebniscity kann ab sofort täglich bereits ab 9 Uhr und bis 22 Uhr geschwommen werden. Frühschwimmer haben dienstags und donnerstags ab 6.30 Uhr Eintritt. Geschäftsführer Kay Duberow teilte außerdem mit, dass die Generalsanierung des Wellenbeckens im Erlebnisbad in die entscheidende Phase gehe. "Alle am Bau Beteiligten haben ihre Anstrengungen nochmals deutlich intensiviert, um den eingetretenen Bauverzug so kurz wie möglich zu halten", sagte Duberow. Ursache für den Verzug sind bauliche Mängel, die während der Errichtung des Schwimmbades verursacht wurden, aber erst beim Wechseln der Fliesen zum Vorschein kamen. "Fest steht, dass am 12. August das Wellenbecken zusammen mit dem Wasserspielgarten sowie dem Erlebnisinnen- und außenbecken zur Nutzung wieder zur Verfügung gestellt wird", versicherte Duberow. Sollten die restlichen Bautätigkeiten schneller abgeschlossen werden, könne auch früher wieder geöffnet werden.